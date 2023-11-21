Mete Bilgin, aday adaylık başvurusu yapacak

2000 yılından itibaren AKP içerisinde Mahalle teşkilatlarından başlayarak İlçe Yöneticiliği ve İlçe Başkan Yardımcılığı görevlerinde bulunan 2019 yılından itibaren Körfez Belediye AKP Meclis Üyeliği görevini yürüten Mete Bilgin yarın(22 Kasım Çarşamba) Körfez Belediye Başkanlığı için aday adaylık başvurusunu gerçekleştirecek. Bilgin, saat 17:00’da AKP Körfez ilçe Başkanı Nurettin Okutan’a resmi başvuru belgesini teslim edecek.

METE BİLGİN KİMDİR?

1976 yılında Körfezde doğdu. Eğitim hayatına 100. Yıl Atatürk İlkokulu'nda başlayan Bilgin, ortaokulu Tüpraş 50. Yıl ve Atatürk Ortaokulu’nda tamamladı. Lise eğitimine İzmit Anadolu Ticaret Lisesi'nde başlayıp, bir yıl İngilizce hazırlık eğitimi dahil olmak üzere 4 yılda tamamladı. Üniversite eğitimine Uludağ Üniversitesi İİBF İşletme bölümünde başlayan Bilgin, daha sonra Anadolu Üniversitesi Adalet Meslek Yüksek Okulu Adalet Bölümünü bitirdi ve şu anda Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Muhasebe Finansman programında yüksek lisans tezi aşamasında eğitimine devam etmektedir.

İŞ HAYATI

Profesyonel kariyerine serbest muhasebeci mali müşavirlik stajı yaparak başlayan Bilgin, 2000-2002 yılları arasında bu alandaki sınavları geçerek serbest muhasebeci mali müşavir unvanını kazandı. 2002-2006 yılları arasında aile şirketi olan Çamlıbel Ltd. Şti.’de yönetici olarak çalıştı. 2006-2010 yılları arasında K.B.B. İzgaz A.Ş.'de Mali İşler Yöneticisi olarak görev yaptı ve ardından 2010-2016 yılları arasında Yerel Yönetimler Kamu İşverenleri Sendikası'nda Mali İşler Yöneticisi ve Toplu İş Sözleşme Uzmanı olarak kariyerine devam etti. 2016 yılından itibaren finans, emtia piyasaları ve gayrimenkul sektöründe yatırım ve danışmanlık hizmetleri sunmaktadır.

SİYASİ HAYATI

Siyasi hayata 1990'Iı yılların başında Refah Partisi ve Fazilet Partisi Gençlik kollarında atılan Bilgin, 2000 yılından itibaren AK Parti içerisinde Mahalle teşkilatlarından başlayarak İlçe Yöneticiliği ve İlçe Başkan Yardımcılığı gibi görevlerde bulundu. 2014 yerel seçimlerinde Belediye Meclis üyeliği adayı oldu ve 2019 yılından itibaren Körfez Belediye Meclis Üyeliği görevini yürütmektedir. Evli ve iki çocuk babası olan Bilgin, iyi derecede İngilizce bilmektedir.

FOTOKOD

BİLGİN: Mete BİLGİN