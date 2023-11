Özgür Özel’den 50+1 yanıtı: Ayrılsanız ne birleşseniz ne, biz kendi yolumuzdayız

Siyaset; 31 Mart öncesi partiler arasındaki ittifak arayışları ve 50+1 formülünü tartışırken CHP lideri Özgür Özel, Genel Başkan seçilmesinin ardından ikinci kez partisinin TBMM Grup Toplantısı’na iştirak etti. Özel, birkaç dakika gecikmeli olarak başlayan CHP Grubu’nda gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. CHP lideri, Erdoğan’ın 50+1 formülünden dönüş sinyali üzerine başlayan tartışmaya değindi. Özel’in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle oldu:

İBB’YE SEL TEBRİKİ

– (Seller) İktidar ilk kez iklim krizinin bunlara sebep olduğunu söyledi. Bunun varlığını kabul etmek önemli ama hükümetler ‘Doğal afet biz ne yapalım’ diyebilecek durumda değiller. Siz hazırlığınızı yapacaksınız, kentler dirençli olacak. Hükümetin hazırlık yapması gerekiyor. ‘Dirençli kentler için siz ne yapıyorsunuz?’ diye soranlara cevabımız var. Örnek olması için İBB’den bahsedebiliriz. Üsküdar meydanı bir göle dönüyordu.

– Biz pandemide İstanbul’da bir şeyler yaptık. İlk büyük sınav bu hafta sonuydu. 120 noktada, su baskın alanlarında sorun çözüldü. İBB 40 milyar TL yerin altına harcadı. Bu hafta sonu İstanbul’dan taşkın, sel görüntüsü yerine metropole yakışır düzeydeydi. İşte CHP belediyeciliği… Ekrem Başkan ve ekibini tebrik ediyoruz.

LİDERLERE FİLİSTİN MEKTUBU

– Olaylar Filistin halkına en büyük zararı veren Hamas’ın sınır aşmasıyla başladı. İsrail hükümeti de bir soykırıma girişti. Öldürülen çocukların sayısı 4 bin 600’e ulaştı. Büyük bir zulmün karşısında dünyanın güçlüleri sessizliğe büründü, aynı 1995’te olduğu. Yapılması gereken Filistin’e sahip çıkmaktır. CHP olarak bundan sonraki süreçle ilgili dünyadaki sol-sosyal demokrat liderlere sesleniyoruz. CHP bundan sonra Sosyalist Entarnasyonel’de Genel Başkan seviyesinde temsil edilecek.

– Bütün liderlere birer mektup yazdım, orada yaşananlara karşı sol değerlere sahip olanların sessiz kalamayacağını yazdım. Hepsine Filistin’deki katliamın durdurulmasını beklediğimiz bir mektubu yazdık, yolladık. CHP yerel yönetimlerin yardımlarını ulaştırmak için Filistin’e gideceğiz, bunun için girişimlerde bulunuyoruz.

“ERDOĞAN’IN BAŞINA GEÇTİĞİ DARBE GİRİŞİMİ…”

– Bütün partilere sesleniyorum. Kıbrıs Barış Harekâtı gazilerimizin beklentilerini çözmek boynumuzun borcudur. KKTC dönüşü Meclis Başkanı’yla bir araya geldik. Can Atalay özelinde… Yargıtay 3. Dairesi birkaç yere had bildiriyor. Hatay’daki milli iradeye meydan okuyor. Mesele Can Atalay krizini çoktan aşıyor. AYM’ye diyor ki “Ben anayasayı tanımam.” Meclis “Ben 600’ünüzü de takmam.” diyor. Meclis Başkanı’na ayar veriyor. Sayın Kurtulmuş da duyuyor ama yapması gerekenleri tam olarak yapmıyor. Yaşanan mesele bir anayasa krizi değil, mesele bir mahkeme ve ona cesaret veren bir parti genel başkanının anayasayı tanımama krizidir. Yarın Meclis’i de tanımamanın, belki seçimleri bile yapmamanın hesabı içinde olan bir darbe girişimine direnip direnmeme meselesidir. Erdoğan’ın başına geçtiği darbe girişimine direnme kararı aldık. Erdoğan’ın karşısında bu darbeye direniyoruz, direnmeye devam edeceğiz. Nöbetçi arkadaşlarımız adalet oturumu yapıyorlar. Eylemimizi ikinci bir faza taşıyana kadar mücadelemiz orada sürecek.

– 15 Eylül’de demiştik sokaktan, meydandan kaçmayacağız. Bu partinin geçmişinde sendikalar güç veren, yan yana olan ve örgütlenen işçi sınıfından güç alan CHP 70’lerdeki 4 seçimi de kazanmıştı. DİSK’in yürüyüşüne güzergahtaki tüm CHP örgütü destek verdi, teşekkür ediyoruz.

“ASGARİ ÜCRETLİ 652 EKMEK KAYBETTİ”

– (Emekli maaşları) Emekli 20 yıllık AKP iktidarında nereden nereye geldi gördük. Erdoğan şöyle söyledi: ‘Biliyorum açsın, yoksulsun, açsın, ama tehlike büyük ben bir daha seçmelisin. Yoksa ezanı dindirecekler. Bana oy verin düzelteceğim’ dedi. Ya ezan diner, bayrak inerse biraz kalalım nasılsa çözecekler dediler. Seçim bitti Gabar’da, karakollarda nöbet tutan uzman çavuşun verilmeyen hakkını bu 130 vekil savunmaya devam ediyor. Erdoğan kamuflajı giyiyor ya bir şey olsa fotoğrafı Erdoğan çektirir, canını ortaya koymak gerekirse bu vatan evlatları koyar. Ezanın, bayrağın, vatanın CHP ile ilgili kaygısı olmadığı ortaya çıktı. Erdoğan seçildiği gün asgari ücret 2 bin 280 ekmek alıyordu, bugün 1620 ekmek alıyordu. Asgari ücretli 652 ekmek kaybetti. Erdoğan seçildiğinde ekmek 5 TL’ydi bugün 7 TL. Emekliyi bir karınca gibi ezdirmeyeceğiz. Vatandaş pazarda kredi kartı kullanmaya başladı.

OGÜN SAMAST’IN TAHLİYESİ

– Dink’in katledilmesinin yarattığı büyük travmayı 16 yıl sonra yaşadık. Derin güçler güvercin katilini serbest bıraktılar. Samast denen katil, birtakım derin güçler -FETÖ’nün maşa olarak kullanıldığını hatırlatalım- güvercini katlettiler. Hepimizin gözüne baka baka “Toparlanacağız, hak arayacağız” diyorsunuz. “Biz buradayız” dediler. “Biz icap ettiğinde katilimize bile sahip çıkarız” diyorlar. Biz buradayız, biz cesur, temiz insanlar birbirimize de bu ülkeye de sahip çıkacağız. Bunu böyle bilin. Size söylüyoruz, biz buradayız, hodri meydan. Nerede bir adaletsizlik varsa orada olacağız.

CUMHUR İTTİFAKI’NA 50+1 YANITI

– 5 Ekim 2019'da Erdoğan “50+1 rastgele bir tercih değildir. Gayet bilinçli ve vazgeçilmez bir kriterdir” diyor. Birilerini, solcuları, sosyal demokratları, Kürtleri, Alevileri bu devleti yönetmeye değer görmüyor ya kendince bir koalisyon yapacak hiç oradan ayrılmayacak. Kürdü, Aleviyi, solcuyu ve onların temsilcilerini dışarda tutan bir anlayış. 10 Kasım 2021'e gelince “50+1'in mahsurlu olduğunu anladık” diyor. 16 Kasım'da ittifak ortağından cevap geliyor. Bahçeli “50+1'i eleştirenleri anlayışla karşılamamız abesle iştigal olur” diyor. 25 Kasım'da da “Bu masum bir talep değildir” diyor.

– Geçtiğimiz günlerde Almanya dönüşü uçakta Erdoğan, “50+1 şartının değişmesi isabetli olur. Partileri yanlış yollara sevk ediyor, yanlış işler yapılıyor” diyor. MHP'nin yanlış bir yol olduğunu, onunla birlikte olmanın hata olduğunu, MHP'nin sırtında kambur olduğunu açıkça ifade ediyor. Devlet Bey bugün “Eksikleri olabilir ama taviz verilemez ama sayın Cumhurbaşkanımızla aramızı da kimse bozamaz” dedi. CHP olarak bunlarla meşgul olmamız mümkün değil. Erdoğan, sen ne değiştireceksin bilmiyorum. Sistem mi, ittifak mı, ortak mı değiştireceksin bilmiyorum. Ne değiştireceksen değiştir emin ol bizimle birlikte anayasa değiştiremeyeceksin. Öyle MHP ile baş başa verdik seni böyle esir alırlar kardeşim. Derdine kendin yan. Bu yürümeyen evliliği, birinin bitirmeye, birinin sürdürmesi gibi oluyor. (Hulusi Kentmen benzetmesi yaparak) Hadi oradan keratalar meşgul etmeyin memleketi.

