Hakim amcayı sordu, gerçek sanığın cevabında ortaya çıktı

24 Ekim 2022 tarihinde Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şubesi ekipleri 22 yaşındaki E.A.'nın uyuşturucu taşıyacağı bilgisine ulaştı. Yapılan çalışmalar neticesinde E.A., seyir halinde olan araçla İzmit'te durduruldu. Araçta yapılan aramada 975 gram esrar bulundu. E.A.'nın ise iç çamaşırına sakladığı bir fişek uyuşturucu ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli, çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

"30 bin TL karşılığında uyuşturucuyu satın aldım"

Olayla ilgili duruşma Kocaeli 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Duruşmaya tutuksuz sanık E.A. ve avukatı katıldı. Söz hakkı verilen sanık E.A., "Boyacılık işi ile uğraşıyorum. Aylık gelirim 20 bin TL civarındadır. Uyuşturucuyu ticaret amaçlı değil, kendim kullanmak için Hereke'de C.A. isimli şahıstan aldım. Uyuşturucu ticareti suçunu kabul etmiyorum. 30 bin TL karşılığında uyuşturucuyu satın aldım. Maddeyi aldım ve dönüş yolunda yakalandım. Beraatimi talep ediyorum" diye konuştu.

"Uyuşturucu için biri için 30 bin TL çok mu?"

Hakimin, "30 bin TL'yi nereden buldun?" sorusu üzerine sanık, "Uyuşturucu içen biri için 30 bin TL çok mu?" cevabını verdi. Cumhuriyet savcısının "Mahkemeye uyuşturucu içip mi geldin, kafan iyi mi?" sorusu üzerine sanık, sadece heyecanlı olduğunu söyledi.

"Amca" metamfetamin demekmiş

Mahkeme başkanı, uyuşturucu ticaretine yönelik mesajlaşmaların olduğunu hatırlatarak, "Amca var mı?" sorusundaki amcanın ne olduğunu sordu. Sanık, mesajlarda geçen amcanın metamfetamin olduğunu söyleyerek, "Okunan mesaj içerikleri uyuşturucu madde etkisinde olduğumda yazılmıştır. Uyuşturucu ticaretini kabul etmiyorum" şeklinde konuştu.

Mütalaa verildi

Cumhuriyet savcısı, uyuşturucu ticareti suçundan sanığın 10 yıl hapisle cezalandırılmasını ve tutuklanmasını talep etti. Mahkeme heyeti, sanığın tutuksuz yargılanmasının devamına karar vererek duruşmayı erteledi.