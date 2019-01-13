Başından vurulan kadın hayatını kaybetti

Olay Gebze Köşklüçeşme Mahallesi 553 Sokak üzerindeki bir binada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre binada silah sesleri duyan vatandaşlar, sesin geldiği 17 numaralı daireye yöneldi. Dairede yaşayan Suzan Keleş’i kanlar içinde hareketsiz yerde yattığını görenler durumu 112 Acil Yardım ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan incelemede başından vurulan Suzan Keleş’in hayatını kaybettiği belirlendi. Keleş’in cesedi, olay yeri incelemesinin ardından cenaze aracı ile hastane morguna kaldırıldı. Polis ekipleri, Keleş’i öldürdüğü iddia edilen madde bağımlısı kardeşi Sinan Ç.’yi yakalamak için çalışma başlattı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz