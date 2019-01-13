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Dün 09:49 TSİ- Asayiş G: Dün 10:32 TSİ

Başından vurulan kadın hayatını kaybetti

Gebze'de bir kadın, evinde başından vurularak öldürülmüş halde bulundu. Polis ekipleri cinayeti işlediği iddia edilen madde bağımlısı kardeşi yakalamak için çalışma başlattı.

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Olay Gebze Köşklüçeşme Mahallesi 553 Sokak üzerindeki bir binada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre binada silah sesleri duyan vatandaşlar, sesin geldiği 17 numaralı daireye yöneldi. Dairede yaşayan Suzan Keleş’i kanlar içinde hareketsiz yerde yattığını görenler durumu 112 Acil Yardım ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan incelemede başından vurulan Suzan Keleş’in hayatını kaybettiği belirlendi. Keleş’in cesedi, olay yeri incelemesinin ardından cenaze aracı ile hastane morguna kaldırıldı. Polis ekipleri, Keleş’i öldürdüğü iddia edilen madde bağımlısı kardeşi Sinan Ç.’yi yakalamak için çalışma başlattı.

Dün 09:49 TSİ İHA Kocaeli- Asayiş 700 Okunma

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