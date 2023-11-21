Batmaz, Kandıra’ya aday adayı!

Uzun zamandır Kandıra’da ikamet eden ve bir dönem Kandıra Belediye Başkan Yardımcısı olarak da görev yapan, Kocaeli Büyükeşhir Belediyesi Kandıra Terminal Müdürü Murat Batmaz, bugün AKP Kandıra İlçe Teşkilatına giderek Kandıra Belediye Başkan Aday Adaylığı başvurusunu yaptı.

RESMEN ADAY ADAYI OLDU

AKP Kandıra İlçe Başkanı Alper Tokgöz’e aday adaylık başvuru evrakını teslim eden Murat Batmaz’a AKP Kandıra İlçe Gençlik Kolları Başkanı İsmail Dursun da eşlik etti. Öte yandan Murat Batmaz’ın başvurusunda AKP’nin bir diğer Kandıra Belediye Başkan aday adayları Erol Ölmez, Yakup Karaaslan ve Tuncay Akçan da yer aldı.

MURAT BATMAZ KİMDİR?

1974 yılında Kocaeli'nin Kandıra Safalı Köyü'nde dünyaya gelmiştir. Kandıra’da ikamet eden Murat Batmaz, Anadolu Üniversitesi Yerel Yönetimler bölümünde ön lisans yaptı ve sonrasında Anadolu Üniversitesi Kamu Yönetimi Bölümünden lisans diplomasımnı aldı.

2002 yılında AKP’ye üye olup, partinin Kocaeli’deki 61’nci üyesi oldu. AKP Merkez İlçenin kurucu yöneticilerinden olan Murat Batmaz, 6 yıl boyunca partide yöneticilik yaptı. 2014-2019 yılları arasında Kandıra Belediye Meclis üyesi olan Murat Batmaz, 2 yıl 3 ay boyunca Kandıra Belediye Başkan Yardımcılığı görevini yürüttü.

Daha sonra Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Terminal Amirliği görevine getirilen Murat Batmaz, evli ve 2 kız çocuğu babası.