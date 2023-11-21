AKP Karamürsel’de ADAY BOLLUĞU!

AKP’de belediye başkan aday adaylığı başvurusu çarşamba günü sona eriyor. AKP’de Karamürsel Belediye Başkan aday adaylığı için şimdiye kadar Sait Mete, Adem Özgüneş, Feyzi Utaş ve Sadi Özbağ başvuru yaptı. Mücahit Arslan, Orhan Kıvanç ve Mesut Çetinkaya’nın da yarın (Çarşamba) başvuracağı öğrenildi. Mevcut belediye başkanı İsmail Yıldırım ile birlikte AKP’de aday adayı sayısı 8 olacak.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.