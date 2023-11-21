AKP Karamürsel’de ADAY BOLLUĞU!

AKP’de belediye başkan aday adaylığı başvurusu çarşamba günü sona eriyor. AKP’de Karamürsel Belediye Başkan aday adaylığı için şimdiye kadar Sait Mete, Adem Özgüneş, Feyzi Utaş ve Sadi Özbağ başvuru yaptı. Mücahit Arslan, Orhan Kıvanç ve Mesut Çetinkaya’nın da yarın (Çarşamba) başvuracağı öğrenildi. Mevcut belediye başkanı İsmail Yıldırım ile birlikte AKP’de aday adayı sayısı 8 olacak.