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CHP Körfez'de Bozkurt Uslu geri çekiliyor

Cumhuriyet Halk Partisinde “Körfez” krizi bitmiyor. CHP'li gençlerin eylemine rağmen, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi, İyi Parti ile ittifakın selameti açısından Bozkurt Uslu’nun adaylığını geri çekme kararı aldı.

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Cumhuriyet Halk Partisinde “Körfez” krizi bitmiyor. Partinin bu ilçede İyi Parti adayını destekleme kararına çok sert tepki çıkınca, Cumhuriyet Halk Partili gençler ilçe örgütünde oturma eylemi yapmış, ilçe başkanı ve örgütü de bu eyleme destek verdiklerini duyurmuştu. İyi Parti Körfez Belediye Başkan Adayı Salih Şirin’in, Şevki Yılmaz ile daha önce çekilmiş fotoğrafları partililer arasında yayılırken, Cumhuriyet Halk Parti, Parti Meclisi gelen tepkilere daha fazla dayanamayıp, 4 Ocak’ta Bozkurt Uslu’yu Körfez Belediye Başkan adayı olarak duyurmuştu.

CHP GENEL MERKEZİ OLAYA EL ATTI

Ancak bu durum tartışmaları sona erdirmedi. Bu kez İyi Parti kanadında büyük rahatsızlık meydana orataya çıktı. Başta İzmit olmak üzere diğer ilçelerdeki ittifakın devam edip etmemesi yönünde yoğun toplantılar yapıldı. İki parti arasındaki iplerin gerilmesi nedeniyle, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezinin duruma müdahale edebileceğini ve Körfez Belediye Başkan adayı olarak açıklanan Bozkurt Uslu’yu geri çekebileceğini bilgisi dolaşıyordu.

İLERLEYEN GÜNLERDE NE OLACAK?

Sonunda kulislerde dolaşan iddialar gerçekleşti. Cumhuriyet Halk Partis Genel Merkezi, İyi Parti ile ittifakın selameti açısından Bozkurt Uslu’nun adaylığını geri çekme kararı aldı. Kararın gerek Körfez ilçede gerekse Cumhuriyet Halk Partis kanadında nasıl bir tepki yaratacağını göreceğiz.

Dün 10:05 TSİ - Siyaset 650 Okunma

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Yorumlar

(1)
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Erol Demirbek - HATA YAPILMIŞTIR BEDELİNİ CHP ÖDER .

Yanıtla . 0Beğen 13 Ocak 15:35

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumcular kendi özgür iradesi ile yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başlarına üstlenmektedirler.

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