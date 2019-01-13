Emekliye zam müjdesi!

Çalışma ve Aile Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, emeklilerin maaş farklarının 25 Ocak'ta ödeneceğini duyurdu.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk "Emekli, malul, vazife malulü, dul veya yetim aylığı (Emekli Sandığı) alanların aylıkları Ocak ayının 1'i ila 5'i arasında ödendiği için, 1 Ocak 2019 tarihinden geçerli olmak üzere aylıklarında oluşan fark tutarları, aylık almakta oldukları Banka ve PTT Şubelerince 25 Ocak 2019 tarihinde ödenecektir" açıklaması yaptı.

Bakan Selçuk konuya ilişkin açıklamasının devamında şunları kaydetti:

*(SSK) gelir aylık almakta olanların aylıkları ödeme günleri olan 17 ila 26 Ocak 2019 tarihleri arasında,

*(Bağ-Kur)gelir ve aylık almakta olanların aylıkları da ödeme günleri olan 25 ila 28 Ocak 2019 tarihleri arasında zamlı olarak ödenecektir.