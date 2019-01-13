Emekliye zam müjdesi!

Çalışma ve Aile Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, emeklilerin maaş farklarının 25 Ocak'ta ödeneceğini duyurdu.
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk "Emekli, malul, vazife malulü, dul veya yetim aylığı (Emekli Sandığı) alanların aylıkları Ocak ayının 1'i ila 5'i arasında ödendiği için, 1 Ocak 2019 tarihinden geçerli olmak üzere aylıklarında oluşan fark tutarları, aylık almakta oldukları Banka ve PTT Şubelerince 25 Ocak 2019 tarihinde ödenecektir" açıklaması yaptı.
Bakan Selçuk konuya ilişkin açıklamasının devamında şunları kaydetti:
*(SSK) gelir aylık almakta olanların aylıkları ödeme günleri olan 17 ila 26 Ocak 2019 tarihleri arasında,
*(Bağ-Kur)gelir ve aylık almakta olanların aylıkları da ödeme günleri olan 25 ila 28 Ocak 2019 tarihleri arasında zamlı olarak ödenecektir.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Yorumlar
(4 )
Erol Demirbek - EMEKLİ BU % 10 ZAMMIN KARŞILIĞINI VERECEKTİR . GENEL MAAŞ ZAMLARI % 25 CİVARLARINDA OLURKEN , KENDİLERİNE REVA GÖRÜLEN ZAMMI SANDIĞA GİDİNCE HATIRLAYABİLİR . ÜZÜLÜR CANI SIKILIR , HATA YAPABİLİR :)
Babacan - Takvim gazetesinemi özendiniz emekliye müjde diye başlık atıyorsunuz yapılan zammın müjdelik durumu yok emekliler bunun hesabını seçimlerde sormalı
Ali Can - yazık utanmadan müjde diye yazılıyor
Akarcalı - ORTADA ENFLASYON KADAR ARTIŞ YOK BUNU MÜJDE DİYE YAZIYORSUNUZ BUNU HABER ÖYLE Mİ
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