Kocaelili müzisyen Melih Kala 2’nci şarkısını çıkardı!

Kocaeli’nin tanınan müzisyenlerinden Melih Kala, ikinci şarkısını da tüm dijital platformlarda sevenleri ile buluşturdu. İlk şarkısı Giderayak’ın ardından ikinci şarkısını Gitme Diyemem ile sevenleriyle buluşturan Kala, şarkı söylemenin en büyük tutkusu olduğunu ifade etti. Yayınlamış olduğu iki şarkının söz ve müziğini kendisi yazan Kala, jeoloji mühendisliği mezunu olduğunu fakat hayatının tamamen müzik odaklı olduğunu söyledi. En az 3 şarkısının da hazır olduğunu söyleyen Kala, yakın zamanda sevenleri ile yeni şarkılarını buluşturacağının da müjdesini verdi.

“KOCAELİ’NİN ÇOCUĞUYUM”

“İşim tamamen müzik” diyen Kala, “Kocaeli’nin çocuğuyum. Burada doğdum, burada büyüdüm. Derinceliyim. O yüzden Kocaeli’de de ses getirecek işler yapmak istiyoruz. Jeoloji mühendisliğinden mezunum ama işim tamamen müzik. Üniversite eğitimim boyunca da hep müzik ile uğraştım. Şimdi kendi şarkılarımı üretiyorum. Yakında hepsini yayınlayacağız. İkinci single yayınladık. Aynı zamanda yaklaşık 3 yıldır, İzmit’te haftanın 4 akşamı program yapıyorum. Bir gün de İstanbul’a gidip geliyorum. Haftada 5 akşam aktif bir şekilde programlarımı sürdürüyorum” diye konuştu.

“SÖZ VE MÜZİĞİ BANA AİT”

Yakında yeni şarkılarını sevenlerini ile buluşturmaya devam edeceğini söyleyen Kala, “Kendi yazdığım şarkılarımı da aranjörüm ve yapımcım sayesinde yavaş yavaş çıkarma durumumuz var. 2 şarkımı çıkardık. “Gitme Diyemem” yayınladığım ikinci şarkım oldu. “Gitme Diyemem” şarkısı adının aksine yollara çağıran bir şarkı olduğunu düşünüyorum. Güzel bir yol şarkısı oldu. Söz ve müziği bana ait. Aranjesi ise Alper Atakan’a ait. Kendisi çok başarılı bir aranjör. Son dönemde Ebru Gündeş’in 3 şarkısının aranjesini de yaptı. Benim şarkılarımın aranjörü de Alper Atakan. Kendisi ile çalışmaktan çok mutluyum. Yayınlamak istediğim en az 3 şarkım daha var. Hepsi hazır. Şu an D’ATA Records etiketi ile şarkım yayınlandı. İkinci şarkım “Gitme diyemem” şu an tüm dijital platformlarda yayında. Hem de Youtube’daki Melih Kala isimli kanalımda video klip olarak yayında. Yakın zamanda yeni şarkılarımız da çıkacak. Yolumuz uzun. Kendi şarkılarımı yazmaya ve söylemeye devam edeceğim” şeklinde konuştu.

“BİR FİLM KARAKTERİNDEN BİLE ETKİLENEBİLİYORUM”

Şarkılarının hepsini kendisinin yazdığını söyleyen Kala, “Bir film karakterinden bile etkilenebiliyorum. Karakterin yaşadıklarını hayal edip kendi süzgecimden geçirerek birkaç cümle meydana getirebiliyorum. Sonra bir bakmışım şarkıya dönüşmüş. Daha sonra besteliyorum. Bu şarkılar aslında 4-5 sene önce yazdığım şarkılar. Pandemi oldu, birçok şey oldu şarkılarımızı çıkaramamıştık. Önemli bir yapımcım var. Kendisi eski bir radyocu. Duygu Atakan. Süper FM’de uzun süre radyoculuk yaptı. Hala aktif bir şekilde radyocu. Hem de sanatçısını gözünden ve kalbinden dinleyen bir yapımcı. Onunla çalıştığım için çok mutluyum. Şimdi D’ATA Records ile beraber hareket ediyor. Şarkılarımı onlara dinlettiğim zaman sağ olsun onlar da heyecanlandılar” dedi.

“TRT MÜZİK YARIŞMA GEÇMİŞİM VAR”

Müzik yarışması geçmişi olduğunu söyleyen Kala, “TRT Müzik Yarışma geçmişim var. “Ben Şarkı Söylersem” yarışmasının birinci bölümüne katılmıştım. Bir ilan görmüştüm. “Buray’ın şarkısını söylerseniz Buray beğendiklerini stüdyoda ağırlayacak” şeklinde bir yarışma konsepti vardı. Binlerce başvuru içinden Buray beni ilk 5’e aldı. TRT Müzik’te de önce Buray şarkısı söyledim. Sonra Buray beni ilk 2’ye alınca kendi şarkımı söyledim. “Yalancısın” diye aslında henüz yayınlamadığım bambaşka bir şarkı söyledim. O şarkının da 3’üncü şarkımız olmasını istiyoruz. Sonra talihsiz zamanlara denk geldik. Pandemi ve deprem süreçleri varken şarkı çıkarmak uygun olmazdı” şeklinde konuştu.

“ARABESK-POP BENİ DAHA ÇOK YANSITAN BİR TARZ”

“Bütün şarkılarımızın planlamasını yaptık” diyerek sözlerine devam eden Kala, ““Giderayak” diye ilk şarkım var. Biraz daha arabesk-pop beni daha çok yansıttığını düşündüğüm bir tarz. Yine söz ve müziği bana aitti. Klipini çektik ve yaklaşık 6 ay önce Youtube Netd kanalında yayınlandı” dedi.

“EN BÜYÜK TUTKUM BU..”

Haftanın 4 günü İzmit’te bir günü de İstanbul’da sahne aldığını söyleyen Kala, “İzmit’te eski Marina Kafe diye bilinen yeni Maestro Kafe’de haftanın 2 akşamı sahne alıyorum. Yaklaşık 3 yıldır Pazartesi ve Cuma günleri sahne alıyorum. Güzel etkinliklerimiz oluyor. Orkestram ile çıkıyorum. Aynı zamanda SEKA Park’ta Saltanat Kayığı Kafe’de Perşembe ve Pazar günleri sahne alıyorum. İstanbul’da özel etkinliklerimiz oluyor. Ekipçe katılıyoruz. İnsanlarla beraber şarkılar söylüyoruz. En büyük tutkum bu” diye konuştu.

“SOSYAL MEDYADA MELİH KALA’YI ETİKETLEYEBİLİRLER”

Son olarak sosyal medya hesapları hakkında bilgi veren Kala, “Instagram hesabım melihkala’dan sahnelerimi paylaşıyorum. Canlı izlemek isteyenler program bilgilerimi hesabımdan bulabilirler. Melih Kala, Youtube kanalımdan da klipin tamamını izleyebilirler. Spotify, Apple Müzik olmak üzere bütün dijital platformlarda, “Gitme diyemem” şarkısı 17 Kasım itibariyle yayında. Tiktok’ta da, “Yerinde olsam keşke” kısmı çok sevildi. “Yerinde olsam keşke” etiketiyle dinleyenlerimiz video içeriklerini gönderebilirler. Melih Kala’yı da etiketleyebilirler. Tiktok’ta da aktifiz” ifadelerini kullandı.