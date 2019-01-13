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Erdoğan için gözyaşı döken çocuk konuştu

AK Parti Kocaeli Aday Tanıtım Toplantısı’nda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın konuşması sırasında kendisine “Deden kurban olsun sana. Ağlamak yok. Beni de ağlatırsın" dediği 13 yaşındaki Emirhan, “Bana cevap verdiği için dayanamadım ağladım” dedi.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 31 Mart Yerel Seçimleri AK Parti Kocaeli Aday Tanıtım Toplantısı’nda kendisine “Cumhurbaşkanımız sizi çok seviyorum” diye bağırınca, “Deden kurban olsun sana. Ben de seni seviyorum” dediği 13 yaşındaki Emirhan Soydan, İhlas Haber Ajansı’na konuştu. Erdoğan’ın kendisine seslenmesi sonrasında gözyaşlarına boğulan çocuk program sonunda toplantının gerçekleştiği salonun çıkış kapısında yaklaşık 1 saat boyunca Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı bekledi. İhlas Haber Ajansı’nın özel haberinde Cumhurbaşkanının fotoğrafını alabilmek için para biriktirmesi ile gündeme gelen Emirhan, Erdoğan’ı görebilmek için de program sonunda dakikalarca “Tayyip dede” diye bağırdı. 1 saat sonra dışarı çıkan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşemeyen Emirhan Soydan, Cumhurbaşkanını çok sevdiğini ve kendisiyle görüşmeyi çok istediğini söyledi.

“Bana cevap verdiği için dayanamadım ağladım”

Tek hayalinin Cumhurbaşkanı ile görüşmek olduğunu ifade eden Emirhan, “Cumhurbaşkanım sizi çok seviyorum. Sizinle görüşmek istiyorum. Geldim, görüşemedik. İnşallah görüşürüz. Evet ulaşmaya çalıştım toplantı sırasında. Çok bağırdım, sesim kısıldı. O da bana el salladı. ‘Sizi çok seviyorum Tayyip dede’ dedim. Ağladım, dayanamadım. Kendisini çok seviyorum, inşallah bir gün görüşürüz. Bana, ‘Deden sana kurban olsun’ dedi. Bana cevap verdiği için dayanamadım ağladım” dedi.

Öte yandan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, program sonunda salondan ayrılmadan önce Yunus Emre Ocak ve Sümeyye Kurt çiftinin nişan yüzüklerini taktı.

Dün 10:19 TSİ İHA Kocaeli- Siyaset 347 Okunma

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