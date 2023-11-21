Türkiye, Galler karşısında tarihi sınavda

EURO 2024 biletini daha önce alan Türkiye, D Grubu'ndaki son maçta Galler'e konuk oluyor. Liderlik için 1 puanın yettiği Ay-Yıldızlılar galip gelerek tarihinde ilk kez eleme gruplarını lider bitirmenin peşinde…

Önceki gün oynanan maçların ardından birinci torba şansımız kalmadı. 3. sıradaki Galler'in tek umudu Türkiye'yi yenip Hırvatistan'ın Ermenistan'a takılmasını beklemek. Milliler 19 puana ulaşırsa ikinci torbadan final kurasına katılacak.

KADRODA BELİRSİZLİKLER VAR

Vincenzo Montella, Galler'e karşı nasıl bir taktikle çıkacağını gizliyor. Beklenen yine klasik 9 numaranın olmadığı, hareketli bir hücum hattıyla gol aranacağı yönünde. Ayrıca savunmada dizilişinde de soru işaretleri bulunuyor. Ferdi'nin hangi kanatta oynayacağı, Abdülkerim'in yanında kimin görev alacağı ve kalede Uğurcan ile Mert arasındaki son kararın ne olacağı merak ediliyor. Ortada ise Salih-İsmail ikilisinin bozulmayacak.

İLK MAÇI 2-0 KAZANDIK

Türkiye, Galler ile tarihinde dokuzuncu kez oynayacak. Milliler bundan önceki maçlarda üç galibiyet, dört yenilgi ve bir beraberlik yaşamış sekiz gol atarken 12 gol yemişti. EURO 2024 elemelerindeki ilk maçı ise millilerimiz Umut Nayir ve Arda Güler'in golleriyle 2-0 kazanmıştı.

Muhtemel 11’ler

Galler: Ward, Lockyer, Davies, Rodon, Roberts, James, Ampadu, Williams, Johnson, Wilson, Moore

Türkiye: Uğurcan, Zeki, Samet, Abdülkerim, Ferdi, İsmail, Salih, İrfan Can Kahveci, Abdülkadir, Kerem, Kenan

Kaynak: SÖZCÜ