Vatmanlar tasarruf tedbirlerini öğrendi

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden UlaşımPark bünyesinde çalışan vatmanlar tasarruf tedbirleri ve pürüzsüz araç kullanma konusunda eğitim aldı. Verilen derslere katılan 32 vatmana ani ivmelenme veya ani frenleme yapmayarak kazanılan faydalar uzman eğitmenler tarafından aktarıldı. Aracın seyir halinde ürettiği elektriği o hatta geri vermesi ve üretilen bu elektriğin başka bir araç tarafından kullanılması eğitimlerde vurgulandı.

TEORİK VE UYGULAMALI DERS ALDILAR

Akçaray Kocaelide kalitesi ve hizmet anlayışı ile vatandaşlar tarafından en fazla tercih edilen ulaşım tercihi oldu. Bu tercih tramvay sürücülerinin konusunda uzman olması da büyük rol oynuyor. Vatmanların gelişimlerini artırmak için verilen sunulan eğitimin bir diğer tasarruf konusu ise tramvay araçlarının ani ivmelenmede aşırı elektrik tüketimi sağladığı eğitmenler tarafından teorik ve uygulamalı olarak vatmanlara anlatıldı.

ÖZEL EĞİTİM

Pürüzsüz araç kullanımı hakkında da bilinçlendirilen vatmanlar ivme kolunu olağandan hızlı hareket ettirmemeleri gerektiğini makaslardan nasıl geçmeleri gerektiğini ve viraja girerken dikkat edilmesi gereken kuralları da öğrendi. Vatmanlara özel olarak eğitim hazırlayan UlaşımPark verilen dersler sayesinde tramvay araçlarını kullanan vatandaşların daha konforlu seyahat etmesini sağlıyor.

ÖNCELİK MİSAFİR ODAKLI HİZMET

1 Şubat 2016dan bu güne Kocaeli halkına toplu ulaşım hizmeti veren UlaşımPark 14 tramvay ve 335 otobüs ile vatandaşlar tarafından sevilen ve tercih edilen ulaşım araçları oldu. Kurulduğu günden itibaren vatandaşlara Müşteri odaklı değil Misafir Odaklı hizmet anlayışı ile yaklaşan UlaşımPark şoför ve vatmanları gerçekleştirdiği örnek davranışlardan ötürü Kocaelililerin taktirini toplamayı başardı.