Hürriyet, rakibi Sibel Gönül'ü yorumladı

Türkiye’deki pek çok soruna parmak basarak kısa sürede adını parlatan CHP Kocaeli Milletvekili Fatma Kaplan Hürriyet’in İzmit Belediye Başkan adayı yapılması partililer kadar partili olmayan seçmeni de heyecanlandırdı. İYİ Parti’nin de vefa duyduğu ve gönülden desteklediği Hürriyet, belli olan rakibini yorumladı.

CHP İzmit Belediye Başkan adayı Av. Fatma Kaplan Hürriyet, AKP’nin adayının Sibel Gönül olarak duyurulması sonrası yaptığı açıklamada adayın kim olduğunun önemi olmadığını, azimle, inançla yola çıktığını ve bu inançla sahada gayretli bir şekilde çalıştıklarını belirterek, “Adayın kim olduğunun bir önemi yok, seçimi biz kazanacağız. İnanıyoruz ve başaracağız” dedi.