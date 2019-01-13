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Hürriyet, rakibi Sibel Gönül'ü yorumladı

CHP İzmit Belediye Başkan adayı Fatma Kaplan Hürriyet, AKP’nin adayını Sibel Gönül olarak açıklaması sonrası, kendisi için adayın bir öneminin olmadığını söyledi

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Türkiye’deki pek çok soruna parmak basarak kısa sürede adını parlatan CHP Kocaeli Milletvekili Fatma Kaplan Hürriyet’in İzmit Belediye Başkan adayı yapılması partililer kadar partili olmayan seçmeni de heyecanlandırdı. İYİ Parti’nin de vefa duyduğu ve gönülden desteklediği Hürriyet, belli olan rakibini yorumladı.

CHP İzmit Belediye Başkan adayı Av. Fatma Kaplan Hürriyet, AKP’nin adayının Sibel Gönül olarak duyurulması sonrası yaptığı açıklamada adayın kim olduğunun önemi olmadığını, azimle, inançla yola çıktığını ve bu inançla sahada gayretli bir şekilde çalıştıklarını belirterek, “Adayın kim olduğunun bir önemi yok, seçimi biz kazanacağız. İnanıyoruz ve başaracağız” dedi.

Dün 10:27 TSİ - Siyaset 911 Okunma

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Yorumlar

(3)
03

Ey Hürriyet!... - Avukat hanım hiç birşey yapamazsa bile ne yapar eder, sizin hakkınızı savunur her zaman yaptığı gibi...yetmez mi?

Ve...

Ey Hürriyet!...

Sen olmadan olmaz bu İzmit!...

Yanıtla . 3Beğen 13 Ocak 16:50
01

Confiçyüs - Her mesleğin,sanatın bir ürünü,mahsulü,eseri olur.

Avukat hanım kusura bakmasın amma siz ne sunacaksınız ürün olarak.

politik akıl bombardımanı ile ancak holiganizm şakşakı görürsünüz.

Mülkiyet yoksa suç da yok,hukuk da gerekmez,adaletli üretim bölüşüm yeter.

haliyle av.Hakim,savcı,saray,dosya evrak da yok.

Bak işsiz kaldınız syn avukat hanım

Yanıtla . 0Beğen 13 Ocak 10:56
02

Vatandaş - @Confiçyüs 01 nolu yoruma cevabı: Sn. Yorumcu,

Yorum yazmak için yorum yazmışsınız. CHP li olmamakla beraber Fatma Hanım'ı gerek çarşıda gerekse Kocaelispor maçlarında sürekli halkın içinde görürüm. Sibel Hanım'ı ise 2 dönem iktidar partisi milletvekili olmasına rağmen hiç İzmit'e görmedim. Kendisinin şehrimize hiçbir katkısı olmamıştır. Halkın arasında hiç olmamıştır. Bu nedenle benim gibi siyasi partilerle işi olmayan insanların oyunun Fatma Hanım'a daha yakın olduğunu düşünüyorum. Birde AKP eğer Ali Korkmaz'ı aday gösterseydi durum değişebilirdi.

Yanıtla . 6Beğen 13 Ocak 14:08
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