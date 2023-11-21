‘Geçmişten Günümüze Değerlerimiz’ sergisi İzmitlileri bekliyor

29 Ekim Kadınları Derneği Kocaeli Şubesi ve İzmit Belediyesi iş birliğiyle Cumhuriyet Parkında bulunan Sanat Galerisinde ‘Geçmişten Günümüze Değerlerimiz’ adlı karma sanat sergisinin açılış programı yapıldı. Sanatçılar Emine Uyar ve Yılmaz Çakmak tarafından hazırlanan 70 eserin yer aldığı sergi 24 Kasım Cuma gününe kadar açık olacak. Sergi açılış programına İzmit Belediye Başkan Yardımcısı Sibel Solakoğlu’nun yanı sıra 29 Ekim Kadınları Derneği Kocaeli Şube Başkanı Gülşen Müstecaplıoğlu, İzmit Kent Konseyi Başkanı Hüseyin Erol ve çok sayıda vatandaş katıldı.

“BU ESERLERE SAHİP ÇIKMALIYIZ”

Programda konuşan İzmit Belediye Başkan Yardımcısı Sibel Solakoğlu, “Geçmişine sahip çıkmayan, değerlerine sahip çıkmayan toplumlar geleceğini inşa edemez. Bugün burada gördüğümüz eserler bizim geçmişimizi yansıtan eserler. Biz yaşadığımız müddetçe bu değerlerimiz bizimle birlikte devam edecek. Hat sanatı için Kuran, Mekke’de indi, Kahire’de okundu, İstanbul’da yazıldı. Toplumumuzun bu eserlere sahip çıkması gerekiyor. Değerli sanatçılarımızı emeklerinden dolayı kutluyorum” diye konuştu.

“GELENEKSEL YAŞANTIMIZI UNUTMUYORUZ”

29 Ekim Kadınları Derneği Kocaeli Şube Başkanı Gülşen Müstecaplıoğlu sergi açılışında gerçekleştirdiği konuşmada, “Bizler yenilikçiyiz ama geleneksel yaşantımızı da unutmuyoruz. Burada sergilenen eserler yürekten, içten gelen duygulardır. Sergi açılışımıza katılan herkese teşekkür ediyorum” dedi.

“HERKESE İYİ SEYİRLER”

Programda söz alan İzmit Kent Konseyi Başkanı Hüseyin Erol, “2 sanatçımızın büyük emeklerle hayata geçirdiği eserleri izleme fırsatına sahibiz. Bu serginin oluşmasına katkı veren herkese çok teşekkür ediyorum. Herkese iyi seyirler diliyorum” ifadelerini kullandı.