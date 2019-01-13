CHP Körfez'de aday tanıtımı ertelendi

CHP İlçe Başkanı Cavit Dağdeviren, CHP’nin Körfez Adayı Bozkurt Uslu’nun geri çekileceği iddialarını yorumladı. İYİ Parti ile ittifak görüşmelerinde bir takım problemler yaşadıklarını söyleyen Dağdeviren, “İttifak görüşmelerinde sorunlar yaşıyoruz. Görüşmeler devam ediyor. İttifakın bozulmaması adına elimizden geleni yapacağız. İttifak bizim için önemli” dedi.

ADAY TANITIMI ERTELENDİ

Öte yandan bugün Körfez Belediye Başkan Adayı Bozkurt Uslu için yapılacak toplantının ileriki bir tarihe ertelendiğini belirten Dağdeviren, “Toplantımız yine aynı saatte aynı yerde olacak ancak aday tanıtımını yapmayacağız. Tanıtım toplatımızı daha sonra meclis üyelerimiz ile birlikte yapacağız” şeklinde konuştu. Selin BECER