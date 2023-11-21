Nurhan Ör'ün yengesinden duygusal paylaşım: " Balık yediriyordu elleriyle caniye"

Nurhan Ör’ün kardeşi Han Halı’nın CEO’su Erhan Ör’ün eşi yazar Dr. Çiğdem Bayraktar Ör sosyal medya hesabından duygusal bir paylaşım yaptı. Paylaşımda şu ifadeler yer aldı:

EN GÜZEL GÜNLERİN BÜYÜK ORTAĞI

"Böyle güzel bakan, böyle içten gülümseyen bu harika adam benim ağabeyimdi. Katlettiler onu. Benim canım kayınbiraderimi.Onu öyle çok severdim ki… İlk bebeğimin müjdesini onun kulağına fısıldadım. Hatırladığım en güzel günlerin büyük ortağıydı. Akşam masada kaç kadın oturuyorsa o kadar gül getirirdi yemeğe yanında. Gülünce kocaman gülerdi. Herkesin çok sevdiği, herkesin kardeşi bildiği Nurhan Ör. Katlettiler onu. Hem de çocukluk arkadaşları… Çocukluk anılarından çıkıp gelen, yıllardır görmediği aşağılıklar altı ay içinde hayatına girmeyi başarmış, güzel kalpli Nurhan’ımızı insan olduklarına inandırmışlardı. Oysa değillerdi.

Korkunç bir planla yok ettiler onu.

ELLERİYLE BALIK YEDİRDİ

Bir parça kefeni ondan, mezar taşını çocuklarından, bizden esirgediler.Oysa evini vermişti o aşağılık mahluka, oda vermişti işsiz diye işyerinde; yardım ediyordu, doğalgazını ödüyordu, öğlenleri balık yediriyordu elleriyle caniye.Ve daha fazlası için en acımasız, en hunharca biçimde katlettiler Nurhan ağabeyimi.İnsan “çocukluk arkadaşına” güvenemeyecekse bitmişiz biz.Nitekim; bittik biz.En ağır cezalar bile yetmeyecek yüreğimizi serinletmeye.Bizim acımızla canı yanan herkesin duasını üzerimizde hissetsek de…Hukuk ve adalet, adalet ve hukuk tek tesellimiz olacak Nurhan’ımızı geri getiremeyecekse de…"

NE OLMUŞTU?

İstanbul Sultanbeyli’de bulunan oto galeriye getirilen Nurhan Ör'ün (56) burada; I.E. (55), A.T. (56), C.A. (56), F.G (55), E.D. (33), B.T. (29) ve N.T. (61) isimli şahıslar tarafından darp edildi. Daha sora halıya sarılan Nurhan Ör, otomobilinin bagajına konularak Kartepe ilçesindeki çiftlik evine getirildi. Ör’ün vücudu parçalara ayrılarak, asitle eritildi. Polis ekiplerinde göz altına alınan 7 zanlı emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 6'sı tutuklanırken 1'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.Kan dolduran cinayette, zanlılardan I.E., A.T. ve C.A.’nın lise yıllarından Nurhan Ör ile sınıf arkadaşı olduğu öğrenilmişti. I.E’nin cinayeti tasarladığı, öncesinde asit ve çevreyi temizlemek için tulum, eldiven gibi malzeme aldığı bildirildi. Nurhan Ör ile I.E. arasında ticari ilişkiler bulunduğu, para meselesi sebebiyle cinayetin işlendiği kaydedildi."