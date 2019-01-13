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Velican'ın hayali Muslera ile tanışmak

Körfez'de, doğuştan Serebral Palsi ve epilepsi hastası 20 yaşındaki Velican Öndeş, yaşadığı rahatsızlık nedeniyle yatağa bağlı olarak yaşıyor. Yürüyemeyen ve konuşamayan Velican'ın en büyük hayalinin, hayranı olduğu Fatih Terim ve Muslera ile tanışıp fotoğraf çekilmek olduğunu söyleyen annesi Asiye Öndeş, oğlunun hayalini gerçekleştirmek istiyor.

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Körfez ilçesinde yaşayan Asiye Öndeş'in 4 çocuğundan en küçüğü olan Velican Öndeş'e doğuştan Serebral Palsi ve epilepsi teşhisi konuldu. Tedavisine başlanan ve yaşı ilerledikçe hastalığı ilerleyen Velican, yatağa bağlı olarak hayata devam etti. Yürüyemeyen ve konuşamayan Velican'ın en

büyük hayalinin Fatih Terim ve Muslera ile tanışmak olduğunu söyleyen annesi Asiye Öndeş, oğlunun tedavisi için de yetkililerden yardım istedi.

Oğlu Velican'ın televizyonda Galatasaray'ın maçlarını izlediği zaman çok mutlu olduğunu ifade eden Asiye Öndeş, "Velican, doğuştan Serebral Palsi ve epilepsi hastası. Doğuştan gelen bir rahatsızlık neden olduğunu, ne için olduğunu bilemiyoruz. Velican yürüyemiyor, konuşamıyor tüm bakımlarını kendim yapıyorum. Banyosunu, temizliğini, kucaklayıp fizik tedaviye götürmeyi hep ben yapıyorum. Velican'ın çocukluğundan beri en büyük hayali Galatasaray tesislerine gidip Fatih Terim ve Muslera ile tanışmak. Oradaki futbolcularımızla fotoğraf çekilmek istiyor. Onun tek hayali bu ve bende oğlumun sadece tek hayalini gerçekleştirmek istiyorum. Onun eli benim, ayağı benim, kolu benim, konuşması benim, her şeyi benim çünkü eli-ayağı tutmuyor. Ben annesi olarak her şeyi kendim üstlendim ve onun hayalini gerçekleştirmek istiyorum."

Velican'ın, düzenli olarak televizyondan maçları takip ettiğini söyleyen Asiye Öndeş, "Galatasaray maçlarını izlerken çok seviniyor, heyecanlanıyor. Sanki onlarla beraber maç içerisinde koşturuyor. Çok mutlu oluyor Galatasaray maçlarını izlerken. Ben de annesi olarak oğlumun o hayalini gerçekleştirmek istiyorum. Velican maç izlediği sırada Galatasaray golüne sevinirken verdiği tepkiyle yere düştü 4 tane dişini kırdı. Dişlerini çekmek zorunda kaldık, Galatasaray sevgisi bambaşka ve ben de annesi olarak oğlumun Fatih Terim ve Muslera ile tanışma hayalini gerçekleştirmek istiyorum" dedi.

Dün 11:43 TSİ - Spor 268 Okunma

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