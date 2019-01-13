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MHP'den istifa edip bağımsız aday oldu

MHP'den Gebze Belediye Başkan aday adayı olan ancak geçtiğimiz haftalarda adaylığını geri çeken Serap Çakır, bağımsız aday olmaya karar verdi

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MHP'den Gebze Belediye Başkan adayı olan ancak sonrasında geri çekilen Çakır'ın uzun süredir bağımsız aday olacağı konuşuluyordu. Gebzespor eski Başkanı İlker Çakır'ın eşi Serap Çakır, Gebze Belediyesi'nin başkanlığına resmen aday oldu. Çakır'ın seçim aşleri bile bastırıldı. Serap Çakır, 20 Ocak Pazar günü 16.00 - 18.00 saatleri arasında Eskiçarşı Meydanı'ndan seçim startını verecek.

Dün 11:53 TSİ - Siyaset 633 Okunma

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Yorumlar

(3)
03

Kenan - Bravo başkan helal olsun. Genel merkezi yapamadığını siz yaptınız. MHP omuz omuza mücadele edilecek, beraber yan yana yürünecek bir parti degil. Tüm Türkiye'deki MHP adaylarının yapması gereken budur. Devlet Bahçeli sözünün eri bir başkan değil bu arkadaşta yalakalık diz boyu. RTE'nin yalakası ülke menfaatleri hiç düşünulmüyor.

Yanıtla . 0Beğen 13 Ocak 19:14
02

erbay - Baktı ki parti liderinden ses yine yok, bari kendi yayım da kavrulayim dedi, zagar

Yanıtla . 0Beğen 13 Ocak 18:04
01

Erol Demirbek - HAYIRLI UĞURLU OLSUN

Yanıtla . 1Beğen 13 Ocak 15:38
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Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumcular kendi özgür iradesi ile yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başlarına üstlenmektedirler.

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