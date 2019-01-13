MHP'den Gebze Belediye Başkan adayı olan ancak sonrasında geri çekilen Çakır'ın uzun süredir bağımsız aday olacağı konuşuluyordu. Gebzespor eski Başkanı İlker Çakır'ın eşi Serap Çakır, Gebze Belediyesi'nin başkanlığına resmen aday oldu. Çakır'ın seçim aşleri bile bastırıldı. Serap Çakır, 20 Ocak Pazar günü 16.00 - 18.00 saatleri arasında Eskiçarşı Meydanı'ndan seçim startını verecek.
Dün 11:53 TSİ- Siyaset Güncelleme: Dün 12:55 TSİ
MHP'den istifa edip bağımsız aday oldu
MHP'den Gebze Belediye Başkan aday adayı olan ancak geçtiğimiz haftalarda adaylığını geri çeken Serap Çakır, bağımsız aday olmaya karar verdi
Büyütmek için resme tıklayın
Dün 11:53 TSİ - Siyaset 633 Okunma
Şehir Markaları
1 yıllık yayın süresi ve makul bütçesi ile markanızı şehrinizde parlatın, bu tanıtım fırsatını kaçırmayın!
0
(262 ) 323 39 17
Bilgi için tıklayın
Anket Ücretli poşet uygulamasını doğru buluyor musunuz?
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Yorumlar
(3 )
Kenan - Bravo başkan helal olsun. Genel merkezi yapamadığını siz yaptınız. MHP omuz omuza mücadele edilecek, beraber yan yana yürünecek bir parti degil. Tüm Türkiye'deki MHP adaylarının yapması gereken budur. Devlet Bahçeli sözünün eri bir başkan değil bu arkadaşta yalakalık diz boyu. RTE'nin yalakası ülke menfaatleri hiç düşünulmüyor.
erbay - Baktı ki parti liderinden ses yine yok, bari kendi yayım da kavrulayim dedi, zagar
Erol Demirbek - HAYIRLI UĞURLU OLSUN
Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumcular kendi özgür iradesi ile yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başlarına üstlenmektedirler.