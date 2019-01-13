MHP'den istifa edip bağımsız aday oldu

Kenan - Bravo başkan helal olsun. Genel merkezi yapamadığını siz yaptınız. MHP omuz omuza mücadele edilecek, beraber yan yana yürünecek bir parti degil. Tüm Türkiye'deki MHP adaylarının yapması gereken budur. Devlet Bahçeli sözünün eri bir başkan değil bu arkadaşta yalakalık diz boyu. RTE'nin yalakası ülke menfaatleri hiç düşünulmüyor.