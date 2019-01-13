Minik eller, Suriyeli çocukları ısıtacak

Sepet yöntemi kullanılarak öğrencilerin kolay bir şekilde atkı ve bere örmesi sağlanan projede, anneler de kendi yün ve şişleriyle çocuklarına destek veriyor.

"Sıcacık Bir İyilik Projesi" kapsamında 80 annenin de yardımıyla hazırlanan atkı ve bere takımı, İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı aracılığıyla Suriye sınırındaki kamplara gönderilecek.

"Bilgi evleri" sorumlusu Ali Gölcü, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "bilgi evleri" olarak değerler eğitimi projeleri yürüttüklerini, bu kapsamda da öğrenci ve velilerle atkı ve bere ördüklerini kaydetti.

- "Biz bu projeyi yürütürken çok fazla gayret gördük"

Bir fonksiyon geliştirilerek, öğrencilerin de bu projeye desteklerinin sağlandığını anlatan Gölcü, proje kapsamında annelerle öğrencilerin şu ana kadar 250 bere ve atkı takımı ördüğünü söyledi.

Gölcü, projede önemli olanın çocukların zor şartlar altında yaşayan kardeşlerini hissedebilmek olduğuna dikkati çekerek, öğrencilerin yoğurt kovalarından yapmış oldukları şiş mekanizmasıyla kardeşlerine atkı ve bereleri ördüklerini, velilerin de etkinliğe katıldığını anlattı.

Zor durumda kalan tüm insanlara öğrencileriyle destek olacaklarını dile getiren Gölcü, "Çocuklar bu tarz projelerde daha rahat düşünebildikleri için ellerinde ne varsa fazlasıyla yapmak istiyor. Biz bu projeyi yürütürken çok fazla gayret gördük, çocukların hevesli olduklarını gördük. Dolayısıyla bu başlatma süreci. Bence bu ortam çocuklara ve velilere verilirse beklenenden çok daha fazla verim alınacaktır. Bilindiği üzere ülkemiz genel itibarıyla tüm bu coğrafyada bulunan insanlara bir kapı açtı, bu açıdan elimizden geldiğince destek olmaya çalışıyoruz. Öğrencilerimiz bunun bilincindeler." şeklinde konuştu.

Gölcü, "bilgi evleri"nde bulunan velilerin çoğunluğunu annelerin oluşturduğunu vurgulayarak, bu proje de çocuklarla anneleri bir araya getirerek, aslında bir aile bütünlüğünü de sağlamayı hedeflediklerine değindi.

- "Onlar da bizim gibi çocuk, aynı adlara sahibiz"

4. sınıf öğrencisi Kadirhan Karaman, Suriyeli çocuklara sepet yönteminden yararlanarak atkı ördüğünü, yaptıkları atkılarla Suriyeli arkadaşlarını sevindireceğini kaydetti.

Annesinin de kendisine yardım ettiğini ifade eden Karaman, Suriyeli çocuklar sevinirse kendilerinin de mutlu olacağını dile getirdi.

7. sınıf öğrencisi Devrim Alataş, "bilgi evleri"nde derslerinin dışındaki boş vakitlerinde etkinliklere katıldığını belirterek, proje kapsamında kendisinin de Suriyeli bir çocuk için atkı ördüğünü anlattı.

Suriyeli muhtaç bir çocuğa yardım etmenin kendisini mutlu edeceğini aktaran Alataş, "Onlar da bizim gibi çocuk, aynı adlara sahibiz. Onlara yardım etmekten dolayı mutlu oluyorum." dedi.

Anne İnci Topçu da projeye öncülük yaptıkları için mutlu olduğunu, kendi çocuğu da olduğu için farklı duygularla projeye destek verdiğini söyledi.

Topçu, "Çocuğumu bilgi evine getirdikten sonra evime gitmek yerine burada kalıyorum. Elimden geldiği kadarıyla burada projeye destek veriyorum. Sağ olsunlar diğer arkadaşlar da becerikliler, böyle bir projenin içinde olduğumuz için memnunuz." ifadelerini kullandı.