Kocaeli Üniversitesi'nin açıklamasında şu ifadeler yer aldı: "Üniversitemiz birimlerine kısmi zamanlı olarak çalışmak isteyen öğrencilerimiz çalışmak istediği birime başvuru formuyla müracaat etmelidir. Başvurusu kabul edilen öğrencilerimiz, çalışacağı birimlerinde kısmi zamanlı öğrenci çalıştırma sözleşmesi, aile sağlık yardımı sorgulama belgesi ve Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı'ndan alınması gereken öğrenci belgesini (e-devlet'ten alınan öğrenci belgeleri disiplin cezası olduğunda göstermediğinden dolayı kabul edilmeyecektir) teslim etmesi gerekmektedir. Başvuru ile ilgili gerekli belgeler üniversitemiz web sitesinde duyurular kısmında yer almaktadır. 22.11.2023 mesai bitimine kadar başvuru süreci devam etmektedir."
- Eğitim
Kocaeli Üniversitesi'nden kısmi zamanlı çalışma açıklaması!
Kocaeli Üniversitesi, bünyesindeki birimlere kısmi zamanlı olarak çalışmak isteyen öğrencilerin başvurularına dair açıklama yaptı.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.