İki aday ilk kez Vanlılarda buluştu!

Kocaeli Vanlılar Derneği'nin Emex Otel'de Vanlıları bir araya getirmek için düzenlediği kahvaltıya katılım yoğun oldu. AKP İzmit Belediye Başkan adayı Azize Sibel Gönül, CHP İzmit Belediye Başkan adayı Fatma Kaplan Hürriyet, İl Başkan Yardımcısı Selim Yıldız, İzmit İlçe Başkanı Hakan Çakar, İzmit İlçe Başkan Yardımcısı Dalistan Filiz, İYİ Parti İl Başkanı Şanbaz Yıldız, HDP İl Başkanı Şahabettin Işık, Kocaeli Vanlılar Derneği Başkanı Murat Gögercin ve çok sayıda dernek üyesi katıldı.

'KARDEŞCE YAŞAYACAĞIMIZ BİR ÜLKENİN HAYALİYLE'

Kahvaltının açılış konuşmasını yapan Kocaeli Vanlılar Derneği Başkanı Murat Gögercin, "Birçok ortamda konuşma yapıyorum ama en çok hemşehrilerimin karşısında heyecanlanıyorum. Bizi yalnız bırakmayan adaylarımız Fatma Kaplan Hürriyet ve Azize Sibel Gönül'e teşekkür ediyorum. Van'dan gelen bir ailenin İzmit'te doğmuş çocuğuyum. Ben kardeşce yaşayacağımız bir ülkenin hayaliyle dernek başkanlığı ve siyaset yapıyorum. Birlik ve beraberlik içerisinde yerel seçime yaklaşıyoruz. Yerel seçim döneminde adaylarımıza başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.

İKİ RAKİP AYNI MASADA

Kocaeli Vanlılar Derneği Başkanı Murat Gögercin'in ev sahipliğinde gerçekleşen kahvaltıda CHP İzmit Belediye Başkan adayı Fatma Kaplan Hürriyet ve AKP İzmit Belediye Başkan adayı Azize Sibel Gönül bir araya geldi. Protokol katılımının yoğun olduğu programda, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dün şehrimize gelerek İzmit Belediye adaylığını resmileştirdiği Azize Sibel Gönül ve CHP İzmit Belediye Başkan adayı Fatma Kaplan Hürriyet ilk kez yan yana geldi. Programa sonradan gelen AKP İzmit Belediye Başkan adayı Azize Sibel Gönül protokolle selamlaştıktan sonra, CHP İzmit Belediye Başkan adayı Fatma Kaplan Hürriyet'in yanına oturmadı.

'VAN İLE KOCAELİ KADERDAŞ'

AKP İzmit Belediye Başkan adayı Azize Sibel Gönül, konuşmasında Van ile Kocaeli'nin yaşadığı doğal afetlerle birlikte kaderdaş olduğunu vurgulayarak, "Bildiğiniz gibi Van ile Kocaeli kader birliği yaşamış ikisi de büyük felaketi depremi yaşamış iki şehiriz. Ne demişler, 'Dünyada Van ahirette iman.' Vandaki çalışmaları görünce Türkiye'nin nereden nereye geldiğini gördük. Biz seçim için değil hizmet için yola çıktık. İnanıyoruz ki bu seçimler kişisel gayret ve başarılarla gerçekleştirilecek bir seçim olmayacak. Esnafımızla, sanayicimize, işçimizle, çiftçimizle dernekçilerimizle ve tüm hemşehrilerimizle birlikte çalışacağız ve İzmit’e kazandıracağız" dedi.

'MUHALEFETİN DURUMU TAM OLARAK BU'

Konuşmasına devam eden Gönül, "Kocaeli’de bir milletvekili düşünün, seçilmiş ve Ankara’ya gitmiş. Ardından belediye başkan adayı olarak İzmit’e gelmiş. 'Ben iktidar olmayayım ben kaybetmeyeyim.' Muhalefetin bulunduğu durum tam olarak bu” şeklinde konuşmasını bitirerek Hürriyet'in konuşmasını dinlemeden salondan çıktı.

'DERNEKLER SİYASET ÜSTÜDÜR'

Konuşmasını yapmak üzere kürsüye çıkan CHP İzmit Belediye Başkan adayı Fatma Kaplan Hürriyet, "Yöresel derneklerimiz öz kültürümüzün gelecek nesillere aktarılmasında önemli yeri var. Hoşgörü içinde sevgi ve birlik içinde yaşayacağız. Dernekler siyaset üstüdür. Koltuklar gelir geçer. En nihayetinde nereden gelmiş olursak olalım hangi partiye oy verirsek verelim kardeşiz, birlikteyiz, İzmitliyiz. Ben hiçbir zaman partizanlık yapmadım, 'Sen partili misin?' demedim. Murat kardeşim başka partide siyaset yapar ben başka partide. Birbirimizin yüzüne bakıp hal hatır sorabilmeliyiz" dedi.

'GÖNÜL'E CEVAP VERMEYECEĞİM'

Konuşmasına devam eden Hürriyet, konuşmasını şu ifadelerle sonlandırdı:

"Yanlışı kim yaparsa yapsın yanlıştır. Mesele birbirimize doğruyu konuşabilmek. Sevgili başkanımızın söylediklerine cevap vermeyeceğim çünkü sizlere saygım var. Bu dönem kimseyi kutuplaştırmadan geçirilmesi gereken bir dönem. Kahvelerimizi bile ayrıştırıyorlar. Buna müsade etmeyelim. Başkanlık koltuğuna oturduğumda da her yurttaşımın nereden gelmiş olursa olsun başımın üstünde yeri olacak. Havaya sallayan siyasetçilerden değilim. Ben milletvekilliğimde verdiğim sözleri tuttum. Nerede ihtiyaç varsa koştum. Körü körüne muhaliflik etmedim. 'Yanlışa eksiğe ses çıkarabiliyor muyuz?', ben buna bakarım. Kırmadan dökmeden bütünleştirerek bu süreci bitirmeyi hedefliyoruz. Kente doğru projeler yapacağız. Tutamayacağımız sözler vermeyecek, vatandaşın isteği doğrultusuyla hareket edeceğiz. Yaşayan şehir, güvenli şehir İzmit, söz edilen İzmit olacağız. Görüşünüz ne olursa olsun başımın üstünde yeriniz var." Ekin EKEN