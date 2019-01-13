Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Dün 12:31 TSİ- Siyaset G: Dün 14:16 TSİ

İki aday ilk kez Vanlılarda buluştu!

Kocaeli Vanlılar Derneği'nin ev sahipliğinde Emex Otel'de gerçekleşen kahvaltıya katılım yoğun oldu. Protokolü bir araya getiren kahvaltıda İzmit'in iki kadın adayı ilk kez yan yana geldi.

mask
mask
mask
+16
Haber albümü için resme tıklayın

Kocaeli Vanlılar Derneği'nin Emex Otel'de Vanlıları bir araya getirmek için düzenlediği kahvaltıya katılım yoğun oldu. AKP İzmit Belediye Başkan adayı Azize Sibel Gönül, CHP İzmit Belediye Başkan adayı Fatma Kaplan Hürriyet, İl Başkan Yardımcısı Selim Yıldız, İzmit İlçe Başkanı Hakan Çakar, İzmit İlçe Başkan Yardımcısı Dalistan Filiz, İYİ Parti İl Başkanı Şanbaz Yıldız, HDP İl Başkanı Şahabettin Işık, Kocaeli Vanlılar Derneği Başkanı Murat Gögercin ve çok sayıda dernek üyesi katıldı.

'KARDEŞCE YAŞAYACAĞIMIZ BİR ÜLKENİN HAYALİYLE'

Kahvaltının açılış konuşmasını yapan Kocaeli Vanlılar Derneği Başkanı Murat Gögercin, "Birçok ortamda konuşma yapıyorum ama en çok hemşehrilerimin karşısında heyecanlanıyorum. Bizi yalnız bırakmayan adaylarımız Fatma Kaplan Hürriyet ve Azize Sibel Gönül'e teşekkür ediyorum. Van'dan gelen bir ailenin İzmit'te doğmuş çocuğuyum. Ben kardeşce yaşayacağımız bir ülkenin hayaliyle dernek başkanlığı ve siyaset yapıyorum. Birlik ve beraberlik içerisinde yerel seçime yaklaşıyoruz. Yerel seçim döneminde adaylarımıza başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.

İKİ RAKİP AYNI MASADA

Kocaeli Vanlılar Derneği Başkanı Murat Gögercin'in ev sahipliğinde gerçekleşen kahvaltıda CHP İzmit Belediye Başkan adayı Fatma Kaplan Hürriyet ve AKP İzmit Belediye Başkan adayı Azize Sibel Gönül bir araya geldi. Protokol katılımının yoğun olduğu programda, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dün şehrimize gelerek İzmit Belediye adaylığını resmileştirdiği Azize Sibel Gönül ve CHP İzmit Belediye Başkan adayı Fatma Kaplan Hürriyet ilk kez yan yana geldi. Programa sonradan gelen AKP İzmit Belediye Başkan adayı Azize Sibel Gönül protokolle selamlaştıktan sonra, CHP İzmit Belediye Başkan adayı Fatma Kaplan Hürriyet'in yanına oturmadı.

'VAN İLE KOCAELİ KADERDAŞ'

AKP İzmit Belediye Başkan adayı Azize Sibel Gönül, konuşmasında Van ile Kocaeli'nin yaşadığı doğal afetlerle birlikte kaderdaş olduğunu vurgulayarak, "Bildiğiniz gibi Van ile Kocaeli kader birliği yaşamış ikisi de büyük felaketi depremi yaşamış iki şehiriz. Ne demişler, 'Dünyada Van ahirette iman.' Vandaki çalışmaları görünce Türkiye'nin nereden nereye geldiğini gördük. Biz seçim için değil hizmet için yola çıktık. İnanıyoruz ki bu seçimler kişisel gayret ve başarılarla gerçekleştirilecek bir seçim olmayacak. Esnafımızla, sanayicimize, işçimizle, çiftçimizle dernekçilerimizle ve tüm hemşehrilerimizle birlikte çalışacağız ve İzmit’e kazandıracağız" dedi.

'MUHALEFETİN DURUMU TAM OLARAK BU'

Konuşmasına devam eden Gönül, "Kocaeli’de bir milletvekili düşünün, seçilmiş ve Ankara’ya gitmiş. Ardından belediye başkan adayı olarak İzmit’e gelmiş. 'Ben iktidar olmayayım ben kaybetmeyeyim.' Muhalefetin bulunduğu durum tam olarak bu” şeklinde konuşmasını bitirerek Hürriyet'in konuşmasını dinlemeden salondan çıktı.

'DERNEKLER SİYASET ÜSTÜDÜR'

Konuşmasını yapmak üzere kürsüye çıkan CHP İzmit Belediye Başkan adayı Fatma Kaplan Hürriyet, "Yöresel derneklerimiz öz kültürümüzün gelecek nesillere aktarılmasında önemli yeri var. Hoşgörü içinde sevgi ve birlik içinde yaşayacağız. Dernekler siyaset üstüdür. Koltuklar gelir geçer. En nihayetinde nereden gelmiş olursak olalım hangi partiye oy verirsek verelim kardeşiz, birlikteyiz, İzmitliyiz. Ben hiçbir zaman partizanlık yapmadım, 'Sen partili misin?' demedim. Murat kardeşim başka partide siyaset yapar ben başka partide. Birbirimizin yüzüne bakıp hal hatır sorabilmeliyiz" dedi.

'GÖNÜL'E CEVAP VERMEYECEĞİM'

Konuşmasına devam eden Hürriyet, konuşmasını şu ifadelerle sonlandırdı:

"Yanlışı kim yaparsa yapsın yanlıştır. Mesele birbirimize doğruyu konuşabilmek. Sevgili başkanımızın söylediklerine cevap vermeyeceğim çünkü sizlere saygım var. Bu dönem kimseyi kutuplaştırmadan geçirilmesi gereken bir dönem. Kahvelerimizi bile ayrıştırıyorlar. Buna müsade etmeyelim. Başkanlık koltuğuna oturduğumda da her yurttaşımın nereden gelmiş olursa olsun başımın üstünde yeri olacak. Havaya sallayan siyasetçilerden değilim. Ben milletvekilliğimde verdiğim sözleri tuttum. Nerede ihtiyaç varsa koştum. Körü körüne muhaliflik etmedim. 'Yanlışa eksiğe ses çıkarabiliyor muyuz?', ben buna bakarım. Kırmadan dökmeden bütünleştirerek bu süreci bitirmeyi hedefliyoruz. Kente doğru projeler yapacağız. Tutamayacağımız sözler vermeyecek, vatandaşın isteği doğrultusuyla hareket edeceğiz. Yaşayan şehir, güvenli şehir İzmit, söz edilen İzmit olacağız. Görüşünüz ne olursa olsun başımın üstünde yeriniz var." Ekin EKEN

 

 

Dün 12:31 TSİ - Siyaset 862 Okunma

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Yorumlar

(4)
04

izmitli - Sibel Hn, ben kaybetmeyeyim derken Binali Yıldırım'ı kastediyor herhalde..

Yanıtla . 1Beğen 13 Ocak 20:07
03

Fb - secimde bu millet sizi bu sandığa gömucek Sibel hanim artık millet bikti sizin yalanlarinizdan goruceksiniz

Yanıtla . 1Beğen 13 Ocak 19:30
02

Has İzmitli - Bir MHP İl Delegesi Olarak Yürü Fatma Hanım Bu İşin Sağcısı Solcusu Kalmadı Dürüstlüğü Kaldı. Ve Senin Dürüstlüğünden Kimsenin Şüphesi Yok Kendim Ve Ailemin Oyu Sanadır Benim Gibi Bir Çok Mhplinin Seni Destekleyeceginden Şüphen Olmasın İzmit Sana Hayırlı Olsun..

Yanıtla . 1Beğen 13 Ocak 17:55
01

Burhan Gülkan - Yani azize hanım kafasına göre eleştirmiş ve kaçmış , yenilgiyi şimdiden kabul etmiş ,strese girmiş anlaşılan

Yanıtla . 12Beğen 13 Ocak 15:42
Diğer 2 Yorumu Göster

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumcular kendi özgür iradesi ile yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başlarına üstlenmektedirler.

Şehir Markaları

1 yıllık yayın süresi ve makul bütçesi ile markanızı şehrinizde parlatın, bu tanıtım fırsatını kaçırmayın!

0 (262) 323 39 17
Bilgi için tıklayın
Anket Ücretli poşet uygulamasını doğru buluyor musunuz?
AKP'li Sibel Gönül'den MHP'li Köse'ye ziyaret mask
AKP'li Sibel Gönül'den MHP'li Köse'ye ziyaret
Erdoğan'ın Antikkapı'daki yemek programı iptal! mask
Erdoğan'ın Antikkapı'daki yemek programı iptal!
Hürriyet, rakibi Sibel Gönül'ü yorumladı mask
Hürriyet, rakibi Sibel Gönül'ü yorumladı
Erdoğan, Sibel Gönül’ü başkan olarak çağırdı mask
Erdoğan, Sibel Gönül’ü başkan olarak çağırdı
CHP Körfez'de Bozkurt Uslu geri çekiliyor mask
CHP Körfez'de Bozkurt Uslu geri çekiliyor
CHP Körfez'de aday tanıtımı ertelendi mask
CHP Körfez'de aday tanıtımı ertelendi
BEĞEN 24 B
TAKİP ET 3 B
İşte AKP'nin adayları! mask
İşte AKP'nin adayları!
AKP'nin başkan adaylarını tanıyalım mask
AKP'nin başkan adaylarını tanıyalım
Kar geri dönüyor mask
Kar geri dönüyor
AKP Kartepe'de Kocaman'a tepki mask
AKP Kartepe'de Kocaman'a tepki
TÜPRAŞ üretime 90 gün ara verecek mask
TÜPRAŞ üretime 90 gün ara verecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kocaeli ziyareti öncesi sert sözler! mask
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kocaeli ziyareti öncesi sert sözler!

GALERİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan komşuda mask
Cumhurbaşkanı Erdoğan komşuda
Cumhurbaşkanı Erdoğan’a seslenen 13 yaşındaki çocuk göz yaşlarına boğuldu mask
Cumhurbaşkanı Erdoğan’a seslenen 13 yaşındaki çocuk göz yaşlarına boğuldu
Erdoğan'dan Kocaeli'de adaylara talimat "Adresleri bulun" mask
Erdoğan'dan Kocaeli'de adaylara talimat "Adresleri bulun"
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kocaeli'nin belediye başkan adaylarını açıkladı mask
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kocaeli'nin belediye başkan adaylarını açıkladı
İzmit Körfezi'ne flamingo akını mask
İzmit Körfezi'ne flamingo akını
Bursa Kent İskender’in ilk şubesi açıldı mask
Bursa Kent İskender’in ilk şubesi açıldı
BEĞEN 24 B
TAKİP ET 3 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL