28 yaşındaki genç kazada hayatını kaybetti!

Kaza, gece saatlerinde Erenler ilçesi D-100 kara yolu Modern Sanayi ışıklarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, F.A. kontrolündeki 34 ABY 314 plakalı tır ile Fırat Baykal (28) idaresindeki 54 HR 425 plakalı Opel marka otomobil çarpıştı. Otomobilin, adeta hurdaya döndüğü kazanın haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Bölgeye ulaşan itfaiye ekiplerince otomobil içerisinde sıkışan 2 kişi, sıkıştıkları yerden kurtarıldı. Sağlık ekiplerine teslim edilen yaralılardan Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan otomobil sürücüsü Fırat Baykal, burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Hayatını kaybeden Baykal, Akyazı Gazi Süleyman Paşa Camii'nde ikindi namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlanacak.
Kaza, gece saatlerinde Erenler ilçesi D-100 kara yolu Modern Sanayi ışıklarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, F.A. kontrolündeki 34 ABY 314 plakalı tır ile Fırat Baykal (28) idaresindeki 54 HR 425 plakalı Opel marka otomobil çarpıştı. Otomobilin, adeta hurdaya döndüğü kazanın haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Bölgeye ulaşan itfaiye ekiplerince otomobil içerisinde sıkışan 2 kişi, sıkıştıkları yerden kurtarıldı. Sağlık ekiplerine teslim edilen yaralılardan Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan otomobil sürücüsü Fırat Baykal, burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.