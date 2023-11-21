Bakan Yerlikaya: Yolyemezler suç örgütü çökertildi

İstanbul merkezli Diyarbakır ve Balıkesir’de eş zamanlı olarak Kafes-14 operasyonu düzenlendi. Operasyon kapsamında ‘Yolyemezler’ grubu olarak bilinen organize suç örgütü çökertildi.
“SUÇ ÖRGÜTLERİNİ ÇÖKERTİP, ADALETE TESLİM EDECEĞİZ”
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya X hesabından konuyla ilgili bir açıklama yaptı. Operasyonda 19 şüphelinin gözaltına alındığını aktaran Bakan Yerlikaya, şu ifadeleri kullandı:
* “Organize suç örgütlerine, zehir tacirlerine, halkımızın huzurunu bozanlara hayatı dar edeceğiz. Nefeslerini keseceğiz.
* İstanbul'da faaliyet gösterdiği tespit edilen Yolyemezler organize suç örgütüne yönelik Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde; İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce; Kafes-14 Operasyonu düzenlendi.
* Organize suç örgütünün kasten Öldürme, kasten öldürmeye teşebbüs, mala zarar verme, yağma, tehdit, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, kasten yaralama, 6136 SKM, genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması suçlarını işlendikleri tespit edildi.
* Operasyon kapsamında, 11 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet av tüfeği, 2 adet otomatik tabanca, 23 adet şarjör, 900 adet değişik çaplarda fişek, 1 adet çelik yelek, 15 adet kar maskesi, 2 adet GPS takip cihazı, muhtelif miktarda uyuşturucu, 8 adet sanal bahiste kullanıldığı değerlendirilen bilgisayar ve çok sayıda dijital materyale el konuldu. Operasyonlar devam ediyor.
* Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı Koordinesinde operasyonları düzenleyen kahraman Polislerimizi tebrik ediyorum. Allah ayağınıza taş değdirmesin. Aziz Milletimizin duaları sizlerle. Hangi büyüklükte olursa olsun organize suç örgütlerini çökertip, adalete teslim edeceğiz.”
Kaynak: SÖZCÜ
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.