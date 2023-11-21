Bakan Yerlikaya: Yolyemezler suç örgütü çökertildi

İstanbul merkezli Diyarbakır ve Balıkesir’de eş zamanlı olarak Kafes-14 operasyonu düzenlendi. Operasyon kapsamında ‘Yolyemezler’ grubu olarak bilinen organize suç örgütü çökertildi.

“SUÇ ÖRGÜTLERİNİ ÇÖKERTİP, ADALETE TESLİM EDECEĞİZ”

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya X hesabından konuyla ilgili bir açıklama yaptı. Operasyonda 19 şüphelinin gözaltına alındığını aktaran Bakan Yerlikaya, şu ifadeleri kullandı:

* “Organize suç örgütlerine, zehir tacirlerine, halkımızın huzurunu bozanlara hayatı dar edeceğiz. Nefeslerini keseceğiz.

* İstanbul'da faaliyet gösterdiği tespit edilen Yolyemezler organize suç örgütüne yönelik Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde; İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce; Kafes-14 Operasyonu düzenlendi.

* Organize suç örgütünün kasten Öldürme, kasten öldürmeye teşebbüs, mala zarar verme, yağma, tehdit, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, kasten yaralama, 6136 SKM, genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması suçlarını işlendikleri tespit edildi.

* Operasyon kapsamında, 11 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet av tüfeği, 2 adet otomatik tabanca, 23 adet şarjör, 900 adet değişik çaplarda fişek, 1 adet çelik yelek, 15 adet kar maskesi, 2 adet GPS takip cihazı, muhtelif miktarda uyuşturucu, 8 adet sanal bahiste kullanıldığı değerlendirilen bilgisayar ve çok sayıda dijital materyale el konuldu. Operasyonlar devam ediyor.

* Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı Koordinesinde operasyonları düzenleyen kahraman Polislerimizi tebrik ediyorum. Allah ayağınıza taş değdirmesin. Aziz Milletimizin duaları sizlerle. Hangi büyüklükte olursa olsun organize suç örgütlerini çökertip, adalete teslim edeceğiz.”

Kaynak: SÖZCÜ