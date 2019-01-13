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Dün 12:45 TSİ- Siyaset G: Dün 14:54 TSİ

Ünlü: Hiçbir ilçede aday çıkartmayacağız

Cumhur İttifakı'nın ortağı olan MHP, Kocaeli'nin hiçbir ilçesinde aday çıkartmayacaklarını belirtti. Haftaya Pazartesi günü Cumhur İttifakı için sahaya ineceklerini belirten MHP İl Başkanı Aydın Ünlü, "Tabanın beklentisi yüksekti ama biz böyle olacağını biliyorduk" açıklamalarında bulundu.

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Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, ilimize gelerek geçtiğimiz gün 12 ilçenin belediye başkan adaylarını açıkladı. Cumhur İttifakı'nın ortağı olan MHP'ye Kocaeli'de hiç bir ilçenin verilmemesi ise parti tabanında tepkilere neden olmuştu. 31 Mart 2019'da yapıalacak yerel seçimlerinde Kocaeli'de hiçbir ilçede aday çıkartmayacakları ve AKP'nin adaylarını sonuna kadar destekleyeceklerinin altını çizen MHP İl Başkanı Aydın Ünlü, "Cumhur İttifakı'na bağlı kalacağız ve hiçbir ilçede aday çıkartmayacağız. Tabanın beklentisi yüksekti ama biz böyle olacağını biliyorduk. Haftaya Pazartesi günü de sahaya inerek Cumhur İttifakı için çalışmalara başlayacağız" dedi.

Dün 12:45 TSİ - Siyaset 1058 Okunma

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Yorumlar

(7)
07

Ayhan - Aydın Ünlü senin ne dediğin önemli değil bizim ne yapacağımız önemli. Sen yalnız başına meydanlara inebilirsin.

Yanıtla . 2Beğen 13 Ocak 19:43
06

Vatandaş - demek tabanın bekletisiyle hareket etmiyorsunuz kafanıza göre hareket ediyorsunuz vah mhp vah bittiniz artık

Yanıtla . 8Beğen 13 Ocak 17:20
05

Erol Demirbek - TÜRK MİLLİYETÇİLERİ, TÜRKÇÜLER NE YAPACAKLARINI BİLİRLER EVELALLAH , BİREYLER MİLLİ İRADELERİNDE ÖZGÜRDÜR . TARİHİNİ BİLEN ÇOK YAKIN TARİHİ DE BİLİR . NE MUTLU TÜRK OLANA

Yanıtla . 7Beğen 13 Ocak 15:15
04

Sinan - ŞAKA GİBİ.. Chp ve MHP nin geldiği son nokta!...Bundan sonra asla,kati,zinhar iflah olmaz,toparlanamazlar.Ellerin deki oyları da kaybedecekler..YAZIK YAZIK YAZIK

Yanıtla . 2Beğen 13 Ocak 14:46
03

Kandıralı - Koltuk sen nelere kadirsin.

Yanıtla . 4Beğen 13 Ocak 14:03
02

Körfezli - Şaka filan mı bu? Yoksa açıklamalarda eksiklik mi var?

Yanıtla . 2Beğen 13 Ocak 13:24
01

kitabın ortasından - tepki veremiyecegini herkes biliyor bırak ilçe vermeyi elindekini alsalarda tepki veremez çünkübeka sorunu var bu beka çok çok önemli herşeyden önemli.

Yanıtla . 2Beğen 13 Ocak 12:56
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