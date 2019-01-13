Ünlü: Hiçbir ilçede aday çıkartmayacağız

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, ilimize gelerek geçtiğimiz gün 12 ilçenin belediye başkan adaylarını açıkladı. Cumhur İttifakı'nın ortağı olan MHP'ye Kocaeli'de hiç bir ilçenin verilmemesi ise parti tabanında tepkilere neden olmuştu. 31 Mart 2019'da yapıalacak yerel seçimlerinde Kocaeli'de hiçbir ilçede aday çıkartmayacakları ve AKP'nin adaylarını sonuna kadar destekleyeceklerinin altını çizen MHP İl Başkanı Aydın Ünlü, "Cumhur İttifakı'na bağlı kalacağız ve hiçbir ilçede aday çıkartmayacağız. Tabanın beklentisi yüksekti ama biz böyle olacağını biliyorduk. Haftaya Pazartesi günü de sahaya inerek Cumhur İttifakı için çalışmalara başlayacağız" dedi.