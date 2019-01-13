Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, ilimize gelerek geçtiğimiz gün 12 ilçenin belediye başkan adaylarını açıkladı. Cumhur İttifakı'nın ortağı olan MHP'ye Kocaeli'de hiç bir ilçenin verilmemesi ise parti tabanında tepkilere neden olmuştu. 31 Mart 2019'da yapıalacak yerel seçimlerinde Kocaeli'de hiçbir ilçede aday çıkartmayacakları ve AKP'nin adaylarını sonuna kadar destekleyeceklerinin altını çizen MHP İl Başkanı Aydın Ünlü, "Cumhur İttifakı'na bağlı kalacağız ve hiçbir ilçede aday çıkartmayacağız. Tabanın beklentisi yüksekti ama biz böyle olacağını biliyorduk. Haftaya Pazartesi günü de sahaya inerek Cumhur İttifakı için çalışmalara başlayacağız" dedi.
Dün 12:45 TSİ- Siyaset Güncelleme: Dün 14:54 TSİ
Ünlü: Hiçbir ilçede aday çıkartmayacağız
Cumhur İttifakı'nın ortağı olan MHP, Kocaeli'nin hiçbir ilçesinde aday çıkartmayacaklarını belirtti. Haftaya Pazartesi günü Cumhur İttifakı için sahaya ineceklerini belirten MHP İl Başkanı Aydın Ünlü, "Tabanın beklentisi yüksekti ama biz böyle olacağını biliyorduk" açıklamalarında bulundu.
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Dün 12:45 TSİ - Siyaset 1058 Okunma
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Yorumlar
(7 )
Ayhan - Aydın Ünlü senin ne dediğin önemli değil bizim ne yapacağımız önemli. Sen yalnız başına meydanlara inebilirsin.
Vatandaş - demek tabanın bekletisiyle hareket etmiyorsunuz kafanıza göre hareket ediyorsunuz vah mhp vah bittiniz artık
Erol Demirbek - TÜRK MİLLİYETÇİLERİ, TÜRKÇÜLER NE YAPACAKLARINI BİLİRLER EVELALLAH , BİREYLER MİLLİ İRADELERİNDE ÖZGÜRDÜR . TARİHİNİ BİLEN ÇOK YAKIN TARİHİ DE BİLİR . NE MUTLU TÜRK OLANA
Sinan - ŞAKA GİBİ.. Chp ve MHP nin geldiği son nokta!...Bundan sonra asla,kati,zinhar iflah olmaz,toparlanamazlar.Ellerin deki oyları da kaybedecekler..YAZIK YAZIK YAZIK
Kandıralı - Koltuk sen nelere kadirsin.
Körfezli - Şaka filan mı bu? Yoksa açıklamalarda eksiklik mi var?
kitabın ortasından - tepki veremiyecegini herkes biliyor bırak ilçe vermeyi elindekini alsalarda tepki veremez çünkübeka sorunu var bu beka çok çok önemli herşeyden önemli.
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