Sakarya İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ve Hendek İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin göçmen kaçakçılığına yönelik çalışmaları devam ediyor. Bu çerçevede Hendek ilçesinde Adana’dan Sakarya’ya buradan da İstanbul’a götürülecekleri tespit edilen 15 düzensiz göçmenle 8 organizatör yakalandı. Yapılan çalışmalar çerçevesinde 15 düzensiz göçmen sınır dışı edilmek üzere Kocaeli İl Göç İdaresi’ne teslim edildi. Jandarmadaki işlemleri tamamlanan organizatörlerden 5’i de tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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Bitmiyorlar... 15 düzensiz göçmen daha yakalandı!
Sakarya’nın Hendek ilçesinde Adana’dan geldikleri ve İstanbul’a gitmek için bekledikleri belirlenen 15 düzensiz göçmen jandarma ekiplerince yakalandı. Organizatör olduğu tespit edilen 8 şüpheliden 5’i tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(1 )
Ali y - Adam bu iş için görevlendirilmiş adamın ülkenin demografik yapısını değiştirmek gibi de bir görevi var bunlar sınırlardan kamyon kamyon geçiriliyor ve özellikle müdahale edilmiyor bunların biteceğini düşünmek aptallıktır
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.