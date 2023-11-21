Kış lastiği uygulaması öne çekildi

İstanbul Valiliği’nin açıklamasına göre meteorolojik veriler çerçevesinde, ticari araçlarda kış lastiği kullanma zorunluluğu bu yıl için 25 Kasım tarihine çekildi. Ticari araçlarda kış lastiği zorunluluğu her yıl 1 Aralık – 1 Nisan arasında uygulanmaktaydı.

Kaynak: SÖZCÜ