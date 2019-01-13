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Karakadılar: Mustafa’ya ‘Kocaman’ fark atacağım

CHP Kartepe Belediye Başkan adayı Cumhur Karakadılar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Kartepe Belediye Başkan adayı olarak açıkladığı Mustafa Kocaman hakkında değerlendirmede bulundu.

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Konuyla ilgili açıklamada bulunan CHP’li Karakadılar, “Kendisine hayırlı olsun diyorum. Boyuma uygun bir aday çıkardılar. Mustafa’ya ‘Kocaman’ fark atacağım. İki eski ilçe başkanının yarışı olacak. Seviyeli bir seçim dönemi olmasını temenni ediyorum” ifadelerini kullandı.

Dün 13:35 TSİ - Siyaset 990 Okunma

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Yorumlar

(6)
05

Akif - Sukru baskan cikmazsa senin yanindayiz cumhur reeeiiisssss

Yanıtla . 0Beğen 13 Ocak 20:31
04

Ve Ey Hürriyet!... - Adı gibi Cumhur yani Halk halkın kendisi halk adamı Kartepe'ye yakışır Kartepe hak ettiği ilgiye alakaya hizmete kavuşacaktır tabi ki...

Ve Fatih Sultan Mehmet zamanında tren de yoktu uçakta yada tabiri caizse benzin vardı da biz mi içtik? Kıyaslamayın dün dündür bugün bugündür...Şimdi daha yeni daha güzel günlere tabi ki Cumhur Karakadılar!...

Efendim fark atınız Mustafa'ya kocaman fark atınız sizden beklenilen de bu Kartepe için...Başarılar!...

Zaten başaracaksın buna kuşkum yok!...

Yanıtla . 0Beğen 13 Ocak 17:39
03

Ekrem Ünlü - Karamurselliyim ama Mustafa Kocaman'i bir kac toplantida tanima firsati buldum. Kartepe icin sans oldugunu dusunuyorum. Kaliteli, disiplinli, oturakli biri. Umarim baskan olur. Sevgili Kartepelilerin bazi seylere kızip chp belediyeciliginin o kara günlerine dönmeyecegine inaniyorum.

Yanıtla . 0Beğen 13 Ocak 16:19
06

Fb - @Ekrem Ünlü 03 nolu yoruma cevabı: 16 yılda akp Kartepeye never di He gelip kartepede oturcaksiniz karamurselde degil

Yanıtla . 1Beğen 13 Ocak 21:48
02

Erol Demirbek - başarılar dilerim . millet kazansın

Yanıtla . 0Beğen 13 Ocak 15:09
01

Kenan - Gönül den başarılar başkan......

Yanıtla . 3Beğen 13 Ocak 13:49
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