Konuyla ilgili açıklamada bulunan CHP’li Karakadılar, “Kendisine hayırlı olsun diyorum. Boyuma uygun bir aday çıkardılar. Mustafa’ya ‘Kocaman’ fark atacağım. İki eski ilçe başkanının yarışı olacak. Seviyeli bir seçim dönemi olmasını temenni ediyorum” ifadelerini kullandı.
Dün 13:35 TSİ- Siyaset Güncelleme: Dün 16:00 TSİ
Karakadılar: Mustafa’ya ‘Kocaman’ fark atacağım
CHP Kartepe Belediye Başkan adayı Cumhur Karakadılar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Kartepe Belediye Başkan adayı olarak açıkladığı Mustafa Kocaman hakkında değerlendirmede bulundu.
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Dün 13:35 TSİ - Siyaset 990 Okunma
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Yorumlar
(6 )
Akif - Sukru baskan cikmazsa senin yanindayiz cumhur reeeiiisssss
Ve Ey Hürriyet!... - Adı gibi Cumhur yani Halk halkın kendisi halk adamı Kartepe'ye yakışır Kartepe hak ettiği ilgiye alakaya hizmete kavuşacaktır tabi ki...
Ve Fatih Sultan Mehmet zamanında tren de yoktu uçakta yada tabiri caizse benzin vardı da biz mi içtik? Kıyaslamayın dün dündür bugün bugündür...Şimdi daha yeni daha güzel günlere tabi ki Cumhur Karakadılar!...
Efendim fark atınız Mustafa'ya kocaman fark atınız sizden beklenilen de bu Kartepe için...Başarılar!...
Zaten başaracaksın buna kuşkum yok!...
Ekrem Ünlü - Karamurselliyim ama Mustafa Kocaman'i bir kac toplantida tanima firsati buldum. Kartepe icin sans oldugunu dusunuyorum. Kaliteli, disiplinli, oturakli biri. Umarim baskan olur. Sevgili Kartepelilerin bazi seylere kızip chp belediyeciliginin o kara günlerine dönmeyecegine inaniyorum.
Fb - 16 yılda akp Kartepeye never di He gelip kartepede oturcaksiniz karamurselde degil
Erol Demirbek - başarılar dilerim . millet kazansın
Kenan - Gönül den başarılar başkan......
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