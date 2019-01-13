Karakadılar: Mustafa’ya ‘Kocaman’ fark atacağım

Ve Ey Hürriyet!... - Adı gibi Cumhur yani Halk halkın kendisi halk adamı Kartepe'ye yakışır Kartepe hak ettiği ilgiye alakaya hizmete kavuşacaktır tabi ki...

Ve Fatih Sultan Mehmet zamanında tren de yoktu uçakta yada tabiri caizse benzin vardı da biz mi içtik? Kıyaslamayın dün dündür bugün bugündür...Şimdi daha yeni daha güzel günlere tabi ki Cumhur Karakadılar!...

Efendim fark atınız Mustafa'ya kocaman fark atınız sizden beklenilen de bu Kartepe için...Başarılar!...

Zaten başaracaksın buna kuşkum yok!...