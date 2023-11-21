O ADD eski başkan yardımcısı ikinci kez aday adayı oldu!

İzmit Atatürkçü Düşünce Derneği Başkan Yardımcısı Ayşe Filiz, İzmit Alikahya Cumhuriyet Mahallesi Muhtarlığına aday oluyor. 4 dönem 20 senedir Cumhuriyet Mahallesi Muhtarı olan Sevgi Koyun’a karşı ikinci kez adaylığını koyan Filiz, 10 senedir Cumhuriyet Mahallesi’nde ikamet ediyor. ‘Cumhuriyet Mahallesine Cumhuriyet kadını muhtar’ sloganı ile çıktığı yolda Filiz, mahallenin sorunlarına mahalle sakinleri ile birlikte çözüm üretmek istediğini söyleyerek, “Cumhuriyet Mahallesi’nde değişim şart. Mahalleli ile birlik beraberlik içerisinde olmak için aday oluyorum” ifadelerinde bulundu.

Ayşe Filiz kimdir?

1963 yılında Bursa’nın Gemlik ilçesinde doğmuş ve 3 çocuk annesidir. 1972 yılından itibaren İzmit’te 10 yıldır Cumhuriyet Mahallesi’nde ikamet eden Filiz Kocaeli Üniversitesi’nde Makine Resim ve Konstrüksiyon bölümü öğrencisi. İzmit Atatürkçü Düşünce Derneği Başkan Yardımcılığı görevi yaparken aynı zamanda Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği, Huzur Evi Derneği, Spastik Engelliler Derneği, Minik Hayatlar Derneği ve Batı Trakya Derneği üyesi.