Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Dün 13:39 TSİ- Gündem G: Dün 13:54 TSİ

İşeri, yeniden muhtar adayı

Gölcük Şirinköy Mahalle Muhtarı Ruhşen İşeri, 31 Mart 2019 Pazar günü yapılacak olan yerel yönetim seçimlerinde yeniden muhtar adayı olduğunu açıkladı. İşeri, ”Muhtarın partisi olmaz, hizmetin saati olmaz”  dedi

mask
Büyütmek için resme tıklayın

Gölcük Şirinköy Mahalle Muhtarı Ruhşen İşeri , 31 Mart 2019 Pazar günü yapılacak olan yerel yönetim seçimlerinde yeniden muhtar adayı olduğunu açıkladı. Gölcük Şirinköy Mahallesi’nde 2014 yılından beri muhtarlık yapan İşeri, mahalle halkının isteği doğrultusunda yeniden aday olduğunu söyledi.

“KÖPRÜ OLMAYA DEVAM EDECEĞİZ”

Gölcük Şirinköy  Mahallesi Muhtarlık görevine 2014 yılında büyük bir heyecanla başladığını söyleyen İşeri, “İşimi severek yaptım ve yapmaya da devam ediyorum. Muhtarlık duygusu kelimelerle anlatılamaz. Bu duyguyu yaşamak gerekir. Muhtarlık çok güzel bir duygu olması yanı sıra fedakarlık ve özveri isteyen bir meslek. Muhtarın partisi olmaz, hizmetin saati olmaz.Mahallemiz sorunlarıyla ilgili Gölcük Belediyesi ve  Kocaeli Büyükşehir Belediyesi olmak üzere bütün birimlerde olan sorunlara köprü olmaya devam edeceğiz. Birliğimiz ve beraberliğimiz için bizi biz yapan değerlere her zaman sahip çıkmak için çalışacağım. 2019 yerel seçimlerinde mahalleme daha aktif hizmet için tekrar aday oldum ve mahalle halkımızın desteklerini bekliyorum” dedi.

İŞERİ, AZA LİSTESİNİ DE BELİRLEDİ

Ruhşen İşeri, seçimlerde aday olacak aza listesini de belirledi. İşeri’nin  aza listesinde şu isimler yer alacak; Kadriye Büyükacar, Osman sandıkçı, Şevket Karakuş, Ayşe Zengin, Mehmet Aykut, Gülhanım Eriş, İsmail Abak, Necati Şahin.

RUHŞEN  İŞERİ KİMDİR?

28.8 1959 yılında Gölcük Şirinköy'de doğdu. 2005 yılında Gölcük Tersanesinde emekli oldu. Evli 2 çocuk babası olan İşeri,2009 yılında gerçekleşen yerel seçimlerde Şirinköy muhtarlığında 2. Aza olarak görev aldı. 2014 yılında gerçekleşen yerel seçimlerde ise  Şirinköy Mahalle Muhtarı oldu. İşeri, 31 Mart 2019’da yapılacak olan yerel yönetim seçimlerinde yeniden muhtar adayı. Nurşah KÖSEOĞLU

Dün 13:39 TSİ - Gündem 88 Okunma

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Şehir Markaları

1 yıllık yayın süresi ve makul bütçesi ile markanızı şehrinizde parlatın, bu tanıtım fırsatını kaçırmayın!

0 (262) 323 39 17
Bilgi için tıklayın
Anket Ücretli poşet uygulamasını doğru buluyor musunuz?
TÜPRAŞ üretime 90 gün ara verecek mask
TÜPRAŞ üretime 90 gün ara verecek
Kar geri dönüyor mask
Kar geri dönüyor
Poşete 25 kuruş vermek istemeyen vatandaştan ilginç çözüm mask
Poşete 25 kuruş vermek istemeyen vatandaştan ilginç çözüm
Emekliye zam müjdesi! mask
Emekliye zam müjdesi!
MHP'ye ilçe verilmedi mask
MHP'ye ilçe verilmedi
3 aydır maaş alamayan işçiler eylemde! mask
3 aydır maaş alamayan işçiler eylemde!
BEĞEN 24 B
TAKİP ET 3 B
İşte AKP'nin adayları! mask
İşte AKP'nin adayları!
AKP'nin başkan adaylarını tanıyalım mask
AKP'nin başkan adaylarını tanıyalım
Kar geri dönüyor mask
Kar geri dönüyor
AKP Kartepe'de Kocaman'a tepki mask
AKP Kartepe'de Kocaman'a tepki
TÜPRAŞ üretime 90 gün ara verecek mask
TÜPRAŞ üretime 90 gün ara verecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kocaeli ziyareti öncesi sert sözler! mask
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kocaeli ziyareti öncesi sert sözler!

GALERİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan komşuda mask
Cumhurbaşkanı Erdoğan komşuda
Cumhurbaşkanı Erdoğan’a seslenen 13 yaşındaki çocuk göz yaşlarına boğuldu mask
Cumhurbaşkanı Erdoğan’a seslenen 13 yaşındaki çocuk göz yaşlarına boğuldu
Erdoğan'dan Kocaeli'de adaylara talimat "Adresleri bulun" mask
Erdoğan'dan Kocaeli'de adaylara talimat "Adresleri bulun"
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kocaeli'nin belediye başkan adaylarını açıkladı mask
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kocaeli'nin belediye başkan adaylarını açıkladı
İzmit Körfezi'ne flamingo akını mask
İzmit Körfezi'ne flamingo akını
Bursa Kent İskender’in ilk şubesi açıldı mask
Bursa Kent İskender’in ilk şubesi açıldı
BEĞEN 24 B
TAKİP ET 3 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL