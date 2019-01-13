İşeri, yeniden muhtar adayı

Gölcük Şirinköy Mahalle Muhtarı Ruhşen İşeri , 31 Mart 2019 Pazar günü yapılacak olan yerel yönetim seçimlerinde yeniden muhtar adayı olduğunu açıkladı. Gölcük Şirinköy Mahallesi’nde 2014 yılından beri muhtarlık yapan İşeri, mahalle halkının isteği doğrultusunda yeniden aday olduğunu söyledi.

“KÖPRÜ OLMAYA DEVAM EDECEĞİZ”

Gölcük Şirinköy Mahallesi Muhtarlık görevine 2014 yılında büyük bir heyecanla başladığını söyleyen İşeri, “İşimi severek yaptım ve yapmaya da devam ediyorum. Muhtarlık duygusu kelimelerle anlatılamaz. Bu duyguyu yaşamak gerekir. Muhtarlık çok güzel bir duygu olması yanı sıra fedakarlık ve özveri isteyen bir meslek. Muhtarın partisi olmaz, hizmetin saati olmaz.Mahallemiz sorunlarıyla ilgili Gölcük Belediyesi ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesi olmak üzere bütün birimlerde olan sorunlara köprü olmaya devam edeceğiz. Birliğimiz ve beraberliğimiz için bizi biz yapan değerlere her zaman sahip çıkmak için çalışacağım. 2019 yerel seçimlerinde mahalleme daha aktif hizmet için tekrar aday oldum ve mahalle halkımızın desteklerini bekliyorum” dedi.

İŞERİ, AZA LİSTESİNİ DE BELİRLEDİ

Ruhşen İşeri, seçimlerde aday olacak aza listesini de belirledi. İşeri’nin aza listesinde şu isimler yer alacak; Kadriye Büyükacar, Osman sandıkçı, Şevket Karakuş, Ayşe Zengin, Mehmet Aykut, Gülhanım Eriş, İsmail Abak, Necati Şahin.

RUHŞEN İŞERİ KİMDİR?

28.8 1959 yılında Gölcük Şirinköy'de doğdu. 2005 yılında Gölcük Tersanesinde emekli oldu. Evli 2 çocuk babası olan İşeri,2009 yılında gerçekleşen yerel seçimlerde Şirinköy muhtarlığında 2. Aza olarak görev aldı. 2014 yılında gerçekleşen yerel seçimlerde ise Şirinköy Mahalle Muhtarı oldu. İşeri, 31 Mart 2019’da yapılacak olan yerel yönetim seçimlerinde yeniden muhtar adayı. Nurşah KÖSEOĞLU