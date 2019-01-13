Beyaz Kalpler ile hayata tutunuyorlar

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet verem, Beyaz Kalpler Eğitim ve Gelişim Merkezi, çeşitli sebeplerle eğitim hayatını noktalamış ve herhangi bir meslek grubuna dâhil olmayan gençlere umut olmayı amaçlıyor. Yapılan saha araştırmaları kapsamında, pano montörlüğü alanında kalifiye eleman ihtiyacı olduğunu anlaşılmasıyla birlikte, gençlerin bu alanda yetiştirilmesi hedefleniyor. Gençlere mesleki eğitimlerin yanı sıra, daha hızlı uyum sağlamaları adına oryantasyon eğitimi de verildiği aktarıldı. 12 öğrenciden oluşan sınıfta, 136 saat eğitim verilecek.

DETAYLI EĞİTİM

Belediye tarafından aktarılan bilgilere göre, 12 öğrencinin merkeze kabul aşamaları tamamlandı. Bu kapsamda öğrencilere teorik ve pratik olarak, 136 saat eğitim verilecek. Elektrik panoları konusunda eğitim elde eden gençler, derslerde öğrendiklerini sahada da uygulama fırsatı bulacak.

ARTI DEĞER

Kocaeli Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi ve İŞKUR kayıtları yapılan öğrenciler, 2019 yılının ağustos ayına kadar merkeze, hafta içi 5 gün gelerek alan için gerekli tüm eğitimlerini tamamlayacak ve masrafları Büyükşehir belediyesi tarafından karşılanacak. Eğitimi başarı ile noktalayan gençlerin MYK (Mesleki Yeterlilik Kurumu) sınavına da girmeleri sağlanacak.