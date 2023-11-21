Bu yiyecekleri tüketmek ömre 8 yıl katıyor

İngiltere’de 460 binden fazla insan üzerinde yapılan bir araştırmaya göre, daha uzun yaşamak için şekerli içecekleri ve sosis, salam gibi işlenmiş etleri azaltmak, daha fazla fındık ve tam tahıllı ekmek tüketmek ömrü uzatmada fayda sağlıyor.

Buna göre 40 yaşındaki bir erkeğin beslenme düzeninde yaptığı değişiklikler, yaşam beklentisini neredeyse dokuz yıl uzatmaya, yani 74 yaşında ölmekten neredeyse 83 yaşına ulaşmasına yardımcı olabilir.

Araştırmanın sonuçları, en sağlıksız beslenmeye sahip kişilerin en sağlıklı beslenmeye geçmeleri halinde, 40 yaşında ortalama yaşam sürelerini on yıla yakın, 70 yaşında ise beş yıldan fazla uzatabileceklerini gösteriyor.

ERKEN ÖLÜMLERİ ÖNLÜYOR

Araştırmayı Norveç’teki Bergen Üniversitesi’nden yürüten Profesör Lars Thadnes, “Sağlıklı beslenme, kalp krizi ve felç gibi erken ölümleri önleyebilir.”

“Diyetlerini mümkün olduğu kadar değiştiren insanlar, bu önlenebilir ölümlerin azaltılmasına yönelik hedeflere ulaşılmasına yardımcı olabilir. Eatwell Rehberi, ne tükettiğimizin daha fazla farkında olmamız için bir bakış sunuyor.” dedi.

Eatwell Rehberi, insanlara günde beş porsiyon meyve ve sebze yemelerini, nişastalı ve protein açısından zengin gıdaları yeterince tüketmelerini ve yağ, tuz ve şeker oranı yüksek gıdaları azaltmalarını tavsiye ediyor.

Kaynak: SÖZCÜ