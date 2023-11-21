KBB alanında uzman Op.Dr. Sinem Durmaz kliniğini açtı

İlimizin başarılı hekimlerinden Operatör Doktor Sinem Durmaz kendi Kulak Burun Boğaz klikliniğini açtı. 2010 yılında Cerrahpaşa Tıp Fakültesinden mezun olan Durmaz ilk görev yeri olan Şırnak'ta pratisyen Hekim olarak görev yaptı. Ardından Kulak Burun Boğaz üzerine ihtisasını Kocaeli Üniversitesinde yapan Durmaz 5 yıl boyunca Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesinde çalıştı. Buradan Konak Hastanesine geçen hekim 2 yıllık çalışmasının ardından bugün kendi Kulak Burun Boğaz kliniğini açtı. 2 çocuk annesi deneyimli KBB doktorunu sevenleri ve ailesi mutlu gününde yalnız bırakmadı. Kurdele kesme töreni Kocaeli Barosu Başkanı Mehmet Gül'ün de katılımıyla gerçekleşti. Kurdele kesimi öncesi konuşma yapan Durmaz hayalinin hep kendi kliniğini açmak olduğunu söylerken mutlu günde yalnız bırakmayan dostlarına teşekkür etti