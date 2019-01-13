SP'li Zafer Mutlu: Partiler değil, adaylar yarışsın

STK VE MUHTARLARLA İSTİŞARE EDECEĞİZ

Zafer Mutlu’nun ziyaretiyle mahallelerindeki bazı sorunları dile getiren muhtarlar, yetkilerinin de genişletilmesi gerektiğini ifade etti. Kendisine görev verildiği takdirde mahalle muhtarları ve STK’larla sürekli irtibat halinde olacağını belirten Mutlu, “Bugün hizmetleri tabana yaymak lazım. Bizim mahallelerimizde sorunları olan ve bunu ifade etmekte güçlük çeken yüzlerce vatandaşımız var. Bu kardeşlerimizle irtibata geçebilmenin yolu muhtar ve STK’larla istişaredir. İnşallah göreve geldiğimizde önceleyeceğimiz hususlardan biri de bu olacaktır.” dedi.

İSRAF ÖNLENMELİ, KAYNAKLAR HALKIN İHTİYAÇLARI İÇİN KULLANILMALI

“Belediye tek kişinin inisiyatifinde olmamalı” diyen Mutlu, belediyenin liyakatli kadrolarla donatıldıktan sonra kararların ortak akılla alınması gerektiğinin de altını çizdi. İsraf ve lüks yaşantının karşısında olduklarını belirten Mutlu, “Bugün asli ihtiyaçlarını karşılamakta zorlanan vatandaşlarımız varken kaynaklar çarçur edilmemeli. Doğrudan halkın ihtiyaçları için kullanılmalıdır. İsrafa dur denmediği sürece halkın sorunlarına çözüm üretilemez.” dedi.

MUHTAR YILMAZ: “SİYASET ANLAYIŞINIZI TAKDİR EDİYORUM”

Zafer Mutlu’nun ifadeleri karşısında takdirini belirten Barboros Mahallesi Muhtarı Nurettin Yılmaz, “Oturduğunuzdan beri kişileri eleştirmeden yaptığınız muhalefetten fazlasıyla memnun kaldım. Bu siyaset anlayışınızı takdir ediyorum. İnşallah beraber çalışma imkanımız olur.” dedi.