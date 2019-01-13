SP'li Zafer Mutlu: Partiler değil, adaylar yarışsın

STK VE MUHTARLARLA İSTİŞARE EDECEĞİZ
Zafer Mutlu’nun ziyaretiyle mahallelerindeki bazı sorunları dile getiren muhtarlar, yetkilerinin de genişletilmesi gerektiğini ifade etti. Kendisine görev verildiği takdirde mahalle muhtarları ve STK’larla sürekli irtibat halinde olacağını belirten Mutlu, “Bugün hizmetleri tabana yaymak lazım. Bizim mahallelerimizde sorunları olan ve bunu ifade etmekte güçlük çeken yüzlerce vatandaşımız var. Bu kardeşlerimizle irtibata geçebilmenin yolu muhtar ve STK’larla istişaredir. İnşallah göreve geldiğimizde önceleyeceğimiz hususlardan biri de bu olacaktır.” dedi.
İSRAF ÖNLENMELİ, KAYNAKLAR HALKIN İHTİYAÇLARI İÇİN KULLANILMALI
“Belediye tek kişinin inisiyatifinde olmamalı” diyen Mutlu, belediyenin liyakatli kadrolarla donatıldıktan sonra kararların ortak akılla alınması gerektiğinin de altını çizdi. İsraf ve lüks yaşantının karşısında olduklarını belirten Mutlu, “Bugün asli ihtiyaçlarını karşılamakta zorlanan vatandaşlarımız varken kaynaklar çarçur edilmemeli. Doğrudan halkın ihtiyaçları için kullanılmalıdır. İsrafa dur denmediği sürece halkın sorunlarına çözüm üretilemez.” dedi.
MUHTAR YILMAZ: “SİYASET ANLAYIŞINIZI TAKDİR EDİYORUM”
Zafer Mutlu’nun ifadeleri karşısında takdirini belirten Barboros Mahallesi Muhtarı Nurettin Yılmaz, “Oturduğunuzdan beri kişileri eleştirmeden yaptığınız muhalefetten fazlasıyla memnun kaldım. Bu siyaset anlayışınızı takdir ediyorum. İnşallah beraber çalışma imkanımız olur.” dedi.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Yorumlar
(2 )
Kenan - Çok doğru söylüyorsun başkan. Sanki RTE başkan olacak o bölgeyi RTE yönetecek mis gibi hava yaratılıyor. Vasıf, kabiliyetsiz, yeteneksiz kişiler aday gösteriliyor. Halk ta bu oyuna geliyor. Gozlerinizi açın, görün artık ey halk
Başiskele Sevdalısı - Yasin Özlünün adaylığından sonra işler farklı Bi boyut aldı. Başiskele yasin özlüyü haketmiyor
Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumcular kendi özgür iradesi ile yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başlarına üstlenmektedirler.