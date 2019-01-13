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SP'li Zafer Mutlu: Partiler değil, adaylar yarışsın

Seçim çalışmalarına yoğun bir tempo ile devam eden Saadet Partisi Başiskele Belediye Başkan adayı Zafer Mutlu, Barboros Mahallesi Muhtarı Nurettin Yılmaz , Aydınkent Mahallesi Muhtarı Orhan Açıkgöz ile Döngel Mahallesi Muhtarı Uğur Baydar’ı ziyaret etti. Yerel seçimin, genel seçim havasında geçmemesi gerektiğini vurgulayan Mutlu, “Partilerden ziyade adaylar yarışmalı ve iş ehil olana verilmelidir” dedi.

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STK VE MUHTARLARLA İSTİŞARE EDECEĞİZ

Zafer Mutlu’nun ziyaretiyle mahallelerindeki bazı sorunları dile getiren muhtarlar, yetkilerinin de genişletilmesi gerektiğini ifade etti. Kendisine görev verildiği takdirde mahalle muhtarları ve STK’larla sürekli irtibat halinde olacağını belirten Mutlu, “Bugün hizmetleri tabana yaymak lazım. Bizim mahallelerimizde sorunları olan ve bunu ifade etmekte güçlük çeken yüzlerce vatandaşımız var. Bu kardeşlerimizle irtibata geçebilmenin yolu muhtar ve STK’larla istişaredir. İnşallah göreve geldiğimizde önceleyeceğimiz hususlardan biri de bu olacaktır.” dedi.

İSRAF ÖNLENMELİ, KAYNAKLAR HALKIN İHTİYAÇLARI İÇİN KULLANILMALI

“Belediye tek kişinin inisiyatifinde olmamalı” diyen Mutlu, belediyenin liyakatli kadrolarla donatıldıktan sonra kararların ortak akılla alınması gerektiğinin de altını çizdi. İsraf ve lüks yaşantının karşısında olduklarını belirten Mutlu, “Bugün asli ihtiyaçlarını karşılamakta zorlanan vatandaşlarımız varken kaynaklar çarçur edilmemeli. Doğrudan halkın ihtiyaçları için kullanılmalıdır. İsrafa dur denmediği sürece halkın sorunlarına çözüm üretilemez.” dedi.

MUHTAR YILMAZ: “SİYASET ANLAYIŞINIZI TAKDİR EDİYORUM”

Zafer Mutlu’nun ifadeleri karşısında takdirini belirten Barboros Mahallesi Muhtarı Nurettin Yılmaz, “Oturduğunuzdan beri kişileri eleştirmeden yaptığınız muhalefetten fazlasıyla memnun kaldım. Bu siyaset anlayışınızı takdir ediyorum. İnşallah beraber çalışma imkanımız olur.” dedi.

Dün 13:55 TSİ - Siyaset 221 Okunma

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Yorumlar

(2)
02

Kenan - Çok doğru söylüyorsun başkan. Sanki RTE başkan olacak o bölgeyi RTE yönetecek mis gibi hava yaratılıyor. Vasıf, kabiliyetsiz, yeteneksiz kişiler aday gösteriliyor. Halk ta bu oyuna geliyor. Gozlerinizi açın, görün artık ey halk

Yanıtla . 0Beğen 13 Ocak 19:21
01

Başiskele Sevdalısı - Yasin Özlünün adaylığından sonra işler farklı Bi boyut aldı. Başiskele yasin özlüyü haketmiyor

Yanıtla . 1Beğen 13 Ocak 14:21

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumcular kendi özgür iradesi ile yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başlarına üstlenmektedirler.

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