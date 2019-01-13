Kadın adayların savaşı erken başladı!

Kocaeli Vanlılar Derneği'nin ev sahipliğinde Emex Otel'de gerçekleşen kahvaltı programı, kent protokolünü buluşturdu. AKP İzmit Belediye Başkan adayı Azize Sibel Gönül ve CHP İzmit Belediye Başkan adayı Fatma Kaplan Hürriyet ilk kez bir araya geldi. Gönül’ün kürsüden yaptığı konuşmada CHP’li Hürriyet’e göndermede bulunması ise ortamı gerdi.
YANINA OTURMAK İSTEMEDİ
Programa ilk olarak CHP’nin İzmit Belediye Başkan Adayı Fatma Kaplan Hürriyet katıldı. Programdaki vatandaşları tek tek selamlayan Hürriyet, ardından masasına oturdu. Daha sonra programa AKP İzmit Belediye Başkan Adayı Azize Sibel Gönül de katıldı. Vanlılar Derneği yöneticileri, programa daha sonra gelen Gönül ‘ü, Hürriyet’in yanına oturtmak istedi. Bunun üzerine Hürriyet, ayağa kalkarak Gönül ile yan yana oturmak için hamlede bulundu. Ancak Gönül, Hürriyet ile yan yana oturmak yerine Hürriyet’in uzağında oturmayı tercih etti.
GÖNÜL, HÜRRİYET’E KILICI ERKEN ÇEKTİ
Programdaki konuşmasında AKP İzmit Belediye Başkan Adayı Azize Sibel Gönül, CHP’nin İzmit Adayı Fatma Kaplan Hürriyet’e değinmeyi ihmal etmedi. Hürriyet’in milletvekiliyken aday gösterilmesini ima eden Gönül, "Kocaeli’de bir milletvekili düşünün, seçilmiş ve Ankara’ya gitmiş. Ardından belediye başkan adayı olarak İzmit’e gelmiş. 'Ben iktidar olmayayım ama ben kaybetmeyeyim.' Muhalefetin bulunduğu durum tam olarak budur” diyerek rakibi Hürriyet’e kılıcını erken çekti. Öte yandan Gönül’ün, konuşmasının ardından rakibi Hürriyet’in konuşmasını dinlemeden salondan ayrılması ise katılımcılar tarafından şaşkınlık yarattı.
GÖNÜL’ÜN MEYDAN OKUMASINI YOK SAYDI
Gönül’ün ardından söz alan CHP’nin İzmit Belediye Başkan Adayı Fatma Kaplan Hürriyet ise Sibel Gönül’e cevap vermeyeceğim çünkü sizlere saygım var diyerek adeta Gönül’ün meydan okumasını yok saydı. Kutuplaştırmaya müsade etmeyelim diyen Hürriyet, “Yanlışı kim yaparsa yapsın yanlıştır. Mesele birbirimize doğruyu konuşabilmek. Bu dönem kimseyi kutuplaştırmadan geçirilmesi gereken bir dönem” dedi. Selin BECER
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Yorumlar
(8 )
Izmit - Alkışlar Sn.Hürriyet'e...
Kenan - Sibel'in yaptığı boş gurur bencillik. kadın daha başkan olmadın ki kendini RTE zannetti aynaya bak kardeş ne görüyorsun ayna sana boş bakıyor değil mi? O boşluk sensin işte çünkü hayat boa gözlerle bakiyorsun. RTE' nin kuklası BİNALİ ne iş yapar o milletvekili değil mi bir de üstüne üstlük Meclis Başbakanı o İSTANBUL'a aday olunca sıkıntı yok da FATMA HANİM olunca suç mu oluyor. İşte bu AKEPE mantığı siz bu mantıkla ülkeyi yönetmeye calisiyoraunuz. Benim oyum değil ama salak insanlarin oyuyla bu durumdasiniz. İşte bu Türkiye gerçeği
Gebzeli - Yahu Sibel hanım dün reis belli ki size ayar vermiş,fakat korkunun ecele faydası yok.Chp Belsa'yı aldı bu sefer,size geçmiş olsun.Nezaketen orada yaptıklarınızı kimse hoş karşılamaz.Bunun geri dönüşümü size kötü olur..
Levent - helal olsun hürriyete ,gönül yanlış yapmış ayrıca dinlemeyerek ve yer gösterdiği halde başka yere oturarak saygısızlık yapmış, o zaman binali yıldırımda istanbula aday olmasın neyse hürriyet olgun davranmış
Erol Demirbek - hürriyet hanım , tartışmayı büyütmeyerek doğru yapmıştır . kadınlar barışta örnek olmalıdırlar lütfen hanımlar .
Ziya Yiğit - Akıllı ve Olgun KADIN ın hali daha başka oluyor....
Oktay - Sibel hanıma sormazlarmi senin eski başbakanın neden İstanbul'da aday diye düşünmeden konuşanlar İzmit'e aday olmuş..
Kaya Alp - korku bacayı sardı,valla Sibelin işi çok zor.agresifliği ondandır.Fatma hanım açık ara önde gider.
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