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Kadın adayların savaşı erken başladı!

AKP İzmit Belediye Başkan adayı Azize Sibel Gönül konuşmasında rakibi CHP İzmit Belediye Başkan Adayı Fatma Kaplan Hürriyet’e sataştı. Hürriyet ise “Sibel Gönül’e cevap vermeyeceğim çünkü sizlere saygım var” diyerek Gönül’ün meydan okumasını adeta yok saydı.

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Kocaeli Vanlılar Derneği'nin ev sahipliğinde Emex Otel'de gerçekleşen kahvaltı programı, kent protokolünü buluşturdu. AKP İzmit Belediye Başkan adayı Azize Sibel Gönül ve CHP İzmit Belediye Başkan adayı Fatma Kaplan Hürriyet ilk kez bir araya geldi. Gönül’ün kürsüden yaptığı konuşmada CHP’li Hürriyet’e göndermede bulunması ise ortamı gerdi.

YANINA OTURMAK İSTEMEDİ

Programa ilk olarak CHP’nin İzmit Belediye Başkan Adayı Fatma Kaplan Hürriyet katıldı. Programdaki vatandaşları tek tek selamlayan Hürriyet, ardından masasına oturdu. Daha sonra programa AKP İzmit Belediye Başkan Adayı Azize Sibel Gönül de katıldı. Vanlılar Derneği yöneticileri, programa daha sonra gelen Gönül ‘ü, Hürriyet’in yanına oturtmak istedi. Bunun üzerine Hürriyet, ayağa kalkarak Gönül ile yan yana oturmak için hamlede bulundu. Ancak Gönül, Hürriyet ile yan yana oturmak yerine Hürriyet’in uzağında oturmayı tercih etti.

GÖNÜL, HÜRRİYET’E KILICI ERKEN ÇEKTİ

Programdaki konuşmasında AKP İzmit Belediye Başkan Adayı Azize Sibel Gönül, CHP’nin İzmit Adayı Fatma Kaplan Hürriyet’e değinmeyi ihmal etmedi. Hürriyet’in milletvekiliyken aday gösterilmesini ima eden Gönül, "Kocaeli’de bir milletvekili düşünün, seçilmiş ve Ankara’ya gitmiş. Ardından belediye başkan adayı olarak İzmit’e gelmiş. 'Ben iktidar olmayayım ama ben kaybetmeyeyim.' Muhalefetin bulunduğu durum tam olarak budur” diyerek rakibi Hürriyet’e kılıcını erken çekti. Öte yandan Gönül’ün, konuşmasının ardından rakibi Hürriyet’in konuşmasını dinlemeden salondan ayrılması ise katılımcılar tarafından şaşkınlık yarattı.

GÖNÜL’ÜN MEYDAN OKUMASINI YOK SAYDI

Gönül’ün ardından söz alan CHP’nin İzmit Belediye Başkan Adayı Fatma Kaplan Hürriyet ise Sibel Gönül’e cevap vermeyeceğim çünkü sizlere saygım var diyerek adeta Gönül’ün meydan okumasını yok saydı. Kutuplaştırmaya müsade etmeyelim diyen Hürriyet, “Yanlışı kim yaparsa yapsın yanlıştır. Mesele birbirimize doğruyu konuşabilmek. Bu dönem kimseyi kutuplaştırmadan geçirilmesi gereken bir dönem” dedi. Selin BECER

Dün 13:59 TSİ - Siyaset 1376 Okunma

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Yorumlar

(8)
08

Izmit - Alkışlar Sn.Hürriyet'e...

Yanıtla . 2Beğen 13 Ocak 23:38
07

Kenan - Sibel'in yaptığı boş gurur bencillik. kadın daha başkan olmadın ki kendini RTE zannetti aynaya bak kardeş ne görüyorsun ayna sana boş bakıyor değil mi? O boşluk sensin işte çünkü hayat boa gözlerle bakiyorsun. RTE' nin kuklası BİNALİ ne iş yapar o milletvekili değil mi bir de üstüne üstlük Meclis Başbakanı o İSTANBUL'a aday olunca sıkıntı yok da FATMA HANİM olunca suç mu oluyor. İşte bu AKEPE mantığı siz bu mantıkla ülkeyi yönetmeye calisiyoraunuz. Benim oyum değil ama salak insanlarin oyuyla bu durumdasiniz. İşte bu Türkiye gerçeği

Yanıtla . 4Beğen 13 Ocak 22:25
06

Gebzeli - Yahu Sibel hanım dün reis belli ki size ayar vermiş,fakat korkunun ecele faydası yok.Chp Belsa'yı aldı bu sefer,size geçmiş olsun.Nezaketen orada yaptıklarınızı kimse hoş karşılamaz.Bunun geri dönüşümü size kötü olur..

Yanıtla . 2Beğen 13 Ocak 21:55
04

Levent - helal olsun hürriyete ,gönül yanlış yapmış ayrıca dinlemeyerek ve yer gösterdiği halde başka yere oturarak saygısızlık yapmış, o zaman binali yıldırımda istanbula aday olmasın neyse hürriyet olgun davranmış

Yanıtla . 17Beğen 13 Ocak 17:27
03

Erol Demirbek - hürriyet hanım , tartışmayı büyütmeyerek doğru yapmıştır . kadınlar barışta örnek olmalıdırlar lütfen hanımlar .

Yanıtla . 18Beğen 13 Ocak 15:11
02

Ziya Yiğit - Akıllı ve Olgun KADIN ın hali daha başka oluyor....

Yanıtla . 17Beğen 13 Ocak 14:48
01

Oktay - Sibel hanıma sormazlarmi senin eski başbakanın neden İstanbul'da aday diye düşünmeden konuşanlar İzmit'e aday olmuş..

Yanıtla . 19Beğen 13 Ocak 14:32
05

Kaya Alp - @Oktay 01 nolu yoruma cevabı: korku bacayı sardı,valla Sibelin işi çok zor.agresifliği ondandır.Fatma hanım açık ara önde gider.

Yanıtla . 2Beğen 13 Ocak 21:49
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