Kadın adayların savaşı erken başladı!

Kocaeli Vanlılar Derneği'nin ev sahipliğinde Emex Otel'de gerçekleşen kahvaltı programı, kent protokolünü buluşturdu. AKP İzmit Belediye Başkan adayı Azize Sibel Gönül ve CHP İzmit Belediye Başkan adayı Fatma Kaplan Hürriyet ilk kez bir araya geldi. Gönül’ün kürsüden yaptığı konuşmada CHP’li Hürriyet’e göndermede bulunması ise ortamı gerdi.

YANINA OTURMAK İSTEMEDİ

Programa ilk olarak CHP’nin İzmit Belediye Başkan Adayı Fatma Kaplan Hürriyet katıldı. Programdaki vatandaşları tek tek selamlayan Hürriyet, ardından masasına oturdu. Daha sonra programa AKP İzmit Belediye Başkan Adayı Azize Sibel Gönül de katıldı. Vanlılar Derneği yöneticileri, programa daha sonra gelen Gönül ‘ü, Hürriyet’in yanına oturtmak istedi. Bunun üzerine Hürriyet, ayağa kalkarak Gönül ile yan yana oturmak için hamlede bulundu. Ancak Gönül, Hürriyet ile yan yana oturmak yerine Hürriyet’in uzağında oturmayı tercih etti.

GÖNÜL, HÜRRİYET’E KILICI ERKEN ÇEKTİ

Programdaki konuşmasında AKP İzmit Belediye Başkan Adayı Azize Sibel Gönül, CHP’nin İzmit Adayı Fatma Kaplan Hürriyet’e değinmeyi ihmal etmedi. Hürriyet’in milletvekiliyken aday gösterilmesini ima eden Gönül, "Kocaeli’de bir milletvekili düşünün, seçilmiş ve Ankara’ya gitmiş. Ardından belediye başkan adayı olarak İzmit’e gelmiş. 'Ben iktidar olmayayım ama ben kaybetmeyeyim.' Muhalefetin bulunduğu durum tam olarak budur” diyerek rakibi Hürriyet’e kılıcını erken çekti. Öte yandan Gönül’ün, konuşmasının ardından rakibi Hürriyet’in konuşmasını dinlemeden salondan ayrılması ise katılımcılar tarafından şaşkınlık yarattı.

GÖNÜL’ÜN MEYDAN OKUMASINI YOK SAYDI

Gönül’ün ardından söz alan CHP’nin İzmit Belediye Başkan Adayı Fatma Kaplan Hürriyet ise Sibel Gönül’e cevap vermeyeceğim çünkü sizlere saygım var diyerek adeta Gönül’ün meydan okumasını yok saydı. Kutuplaştırmaya müsade etmeyelim diyen Hürriyet, “Yanlışı kim yaparsa yapsın yanlıştır. Mesele birbirimize doğruyu konuşabilmek. Bu dönem kimseyi kutuplaştırmadan geçirilmesi gereken bir dönem” dedi. Selin BECER