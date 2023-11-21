Pusu kurdukları araca kurşun yağdırdılar

Mersin’de T.G yönetimindeki 33 AIT 093 plakalı hafif ticari araç siteye girdiğinde, pusu kuran kişilerin uzun namlulu tüfek ve tabancalı saldırısına uğradı.
ATEŞ AÇIP KAÇTILAR
Araca kurşun yağdıran şüpheliler, otomobille kaçtı. Saldırıda, T.G.nin yanında bulunan kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.
33 KURŞUN İSABET ETTİ
Araca 33 merminin isabet ettiğini tespit eden ekipler, şüphelilerin kaçarken kaza yapınca otomobili terk edip bir motosiklet gasbettiklerini belirledi. Şüphelilerin yakalanması için çalışmalar sürüyor.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.