- Asayiş

Pusu kurdukları araca kurşun yağdırdılar

Mersin'in Tarsus ilçesinde kimliği belirsiz kişiler, pusu kurdukları hafif ticari araca uzun namlulu tüfek ve tabancayla kurşun yağdırdı.

Demirören Haber Ajansı
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Pusu kurdukları araca kurşun yağdırdılar mask

Mersin’de T.G yönetimindeki 33 AIT 093 plakalı hafif ticari araç siteye girdiğinde, pusu kuran kişilerin uzun namlulu tüfek ve tabancalı saldırısına uğradı.

ATEŞ AÇIP KAÇTILAR

Araca kurşun yağdıran şüpheliler, otomobille kaçtı. Saldırıda, T.G.nin yanında bulunan kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.

33 KURŞUN İSABET ETTİ

Araca 33 merminin isabet ettiğini tespit eden ekipler, şüphelilerin kaçarken kaza yapınca otomobili terk edip bir motosiklet gasbettiklerini belirledi. Şüphelilerin yakalanması için çalışmalar sürüyor. 
# sağlık, Araç

- Asayiş

Muhabir  Demirören Haber Ajansı

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