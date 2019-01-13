Atatürk anıtının önündü 'Andımız' ı okudular

İzmit'te Atatürk anıtının önünde buluşan grup, önce anıta çiçek bıraktı. Daha sonra saygı duruşunda bulunanlar, ellerindeki pankartlar ve Türk Bayrakları ile birlikte 'Andımız' ı okudu. Sosyal medyada Atatürk'e hakaret edenleri tespit ederek, haklarında 'Atatürk'ü Koruma Kanunu' na muhalefe suçundan şikayetçi olan Mehmet Avcı yaptığı konuşmada, "Atatürk’e dil uzatanlara karşı mücadelemiz devam edecek. Andımızın tekrar gelmesini istiyoruz. Bu eylemin altında başka bir şey aranmasın." dedi.

İş insanı Mehmet Avcı, daha önce 'Andımız' ın geri getirilmesi için bir yürüyüş başlatmak istemiş, ancak Kocaeli Valiliği'nden izin alamamıştı.