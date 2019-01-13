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Atatürk anıtının önündü 'Andımız' ı okudular

Atatürk'ü Koruma Kanunu'na muhalefet edenlere karşı olan ve Andımız'ın geri gelmesini isteyen yaklaşık 30 kişi, iş insanı Mehmet Avcı öncülüğünde bir araya gelerek 'Andımız' ı okudu.

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İzmit'te Atatürk anıtının önünde buluşan grup, önce anıta çiçek bıraktı. Daha sonra saygı duruşunda bulunanlar, ellerindeki pankartlar ve Türk Bayrakları ile birlikte 'Andımız' ı okudu. Sosyal medyada Atatürk'e hakaret edenleri tespit ederek, haklarında 'Atatürk'ü Koruma Kanunu' na muhalefe suçundan şikayetçi olan Mehmet Avcı yaptığı konuşmada, "Atatürk’e dil uzatanlara karşı mücadelemiz devam edecek. Andımızın tekrar gelmesini istiyoruz. Bu eylemin altında başka bir şey aranmasın." dedi.

İş insanı Mehmet Avcı, daha önce 'Andımız' ın geri getirilmesi için bir yürüyüş başlatmak istemiş, ancak Kocaeli Valiliği'nden izin alamamıştı.

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