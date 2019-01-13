CHP, işi sıkı tutuyor

Erol Demirbek - İŞİ SIKI TUTMAK SOKAK BİRİMLERİ İLE OLUR. SOKAK BİRİMİ O SOKAKTAKİLERİ TANIR ,LİSTEYİ ALIR , TEK TEK ORADA OTURMAYAN SAHTE SEÇMEN VAR MI BAKAR . VE ACELE HAREKET EDER . MÜKERRER VE SAHTE YANLIŞ YAZILMIŞ SEÇMENLERİN BULUNUP ÇIKARTILMASI ÖNEMLİDİR . AYRICA HEM İLÇEDE HEM DE KÖYÜNDE YAZILMIŞ OLANLARI DA BULUP ÇIKARTMAK LAZIM. BU SON HUSUS ÇOOOOOK ÖNEMLİ . SABAH İLÇEDE ÖĞLEDEN SONRA KÖYÜNDE OY KULLANMAYA KALKANLAR OLAMAZ MI ? HEM ORADA HEM İLÇEDE YAZILMIŞ OLAN ÇIKABİLİR .