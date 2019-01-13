CHP, işi sıkı tutuyor

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan dün gerçekleştirdiği aday tanıtım toplantısında Kocaeli AKP teşkilatlarıyla bir araya geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün ki toplantıda Kocaeli’nin 12 ilçesinin Belediye Başkan adaylarını açıkladı. AKP’nin aday tanıtım toplantısının ardından CHP İzmit ilçe Başkanlığı SKM’si de parti binasında toplantı düzenledi.
SEÇİME KADAR HER DETAY DEĞERLENDİRİLECEK
İzmit ilçe Başkanlığında düzenlenen toplantıya CHP Kocaeli Milletvekili ve İzmit Belediye Başkan adayı Fatma Kaplan Hürriyet, İzmit ilçe Başkanı Hakan Çakar ve SKM yöneticileri geniş katılım sağladı. Toplantıda AKP’nin aday tanıtım toplantısının İzmit’e yansımasının konuşulduğu öğrenildi. CHP İzmit SKM’sinin gerçekleştirdiği toplantıda 31 Mart Yerel seçimlerinde İzmit’i kazanmak için her durumu masaya yatırdığı, ince eleyip sık dokuduğu ve seçime kadar her detayı değerlendireceği belirtiliyor. Selin BECER
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Yorumlar
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Erol Demirbek - İŞİ SIKI TUTMAK SOKAK BİRİMLERİ İLE OLUR. SOKAK BİRİMİ O SOKAKTAKİLERİ TANIR ,LİSTEYİ ALIR , TEK TEK ORADA OTURMAYAN SAHTE SEÇMEN VAR MI BAKAR . VE ACELE HAREKET EDER . MÜKERRER VE SAHTE YANLIŞ YAZILMIŞ SEÇMENLERİN BULUNUP ÇIKARTILMASI ÖNEMLİDİR . AYRICA HEM İLÇEDE HEM DE KÖYÜNDE YAZILMIŞ OLANLARI DA BULUP ÇIKARTMAK LAZIM. BU SON HUSUS ÇOOOOOK ÖNEMLİ . SABAH İLÇEDE ÖĞLEDEN SONRA KÖYÜNDE OY KULLANMAYA KALKANLAR OLAMAZ MI ? HEM ORADA HEM İLÇEDE YAZILMIŞ OLAN ÇIKABİLİR .
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