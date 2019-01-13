Dersimliler Derneğinde başkan değişmedi

Kocaeli Dersimliler Derneği’nin 9. Olağan kongresi, Derince Yenikent Venüs İş Merkezi Tanyıldız düğün salonunda gerçekleştirildi. 1995 yılında kurulan ve 254 üyesi bulunan derneğin kongresine CHP eski milletvekili Bekir Yurdagül, CHP Derince Belediye Başkan adayı Avukat Sertif Gökçe, CHP Kadın Kolları İl Başkanı Songül Kaya, Prof.Dr. Muhip Kanko, Yapı Yol-Sen Şube Başkanı Ethem Kartal, Emep eski İl Başkanı Güner Kizir, Derince Belediye Meclis Üyesi Baki Dünya, EMEP Disiplin kurulu üyesi Osman Nuri Şenol, Alevi Kültür Dernekleri Kocaeli Şube başkanı Birol Sağlam, STK başkanları, dernek üyeleri ve davetliler katıldı. Kocaeli Dersimliler Derneği 9. Olağan kongresinde Erdal Karakuş, Semra Duman ve Aynur Korucu’dan oluşan divan huzurunda gerçekleştirildi.

Güveninize layık olmaya devam edeceğiz

Kongrede tek aday olan mevcut başkan Ruhi Çelik, oy birliği ile yeniden başkan seçilerek 5. dönemine girdi. Kongrede konuşan CHP Derince Belediye Başkan adayı Av. Sertif Gökçe, “Hemşeri dernekleri hepimiz için çok önem taşıyor. Faaliyet raporlarınızı dinledik, Dersimliler derneği çok iyi çalışmış. Yeni seçilecek başkana yönetimine başarılar ve kongrenin hayırlı olmasını diliyorum” dedi. Oylamanın ardından teşekkür konuşması yapan Başkan Çelik, “Hepinize teşekkür ediyorum. Kocaeli Dersimliler Derneği, her zaman olduğu gibi yine sizlerin güveninize layık olmaya devam edecektir. Türkiye’nin demokratik bir ülke olması yolunda biz de yer alacağız. Bundan hiç kimsenin şüphesi olmasın” şeklinde konuştu. Nuri AKÇAHARMAN

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