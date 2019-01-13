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Gazi sayılmayanlar Hürriyet'i ziyaret etti

Terörle Mücadele Sırasında Yaralanıp Gazi Sayılmayanlar (TMSY) Derneği yöneticileri, CHP İzmit İlçe binasına Fatma Kaplan Hürriyet'in adaylığını tebrik etmek amacıyla ziyarette bulundu.

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Terörle mücadelede yaralanmış ancak yasalar nedeniyle bir türlü gazi sayılmayanlar tarafından kurulan Terörle Mücadele Sırasında Yaralanıp Gazi Sayılmayanlar (TMSY) Derneği Başkanı Atilla Polat, eski Başkanı Kadir Erhan Tuna, Kocaeli temsilcisi Ali Ateş, CHP İzmit İlçe binasını ziyaret etti. CHP Milletvekili ve İzmit Belediye Başkan adayı Fatma Kaplan Hürriyet'in ev sahipliği yaptığı buluşmada Hürriyet'in gazi unvanı alamayanlar için yaptığı mücadele konuşuldu. TMSY Derneği üyeleri Hürriyet'in adaylık mücadelesinde sonuna kadar destekçi olduklarını belirtti.

'BİZLERE SES OLDU'

TMSY Derneği Başkanı Atilla Polat, "Derneğimizin kuruluşundan itibaren Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Fatma Kaplan Hürriyet bize sahip çıktı. Bizlerin sessiz çığlığına ses oldu. Bizler için gerektiği zamanda kanun önerisi, çözüm önerisi, soru önergesi sundu. Yetmedi, bizi mecliste ağırladı. Bu sayede basında bizlerin mağduriyetini dile getirdi" dedi.

'GAZİLİĞİMİZİ VEREN YOK'

Dernek Başkanı Polat konuşmasında TSK yönetmeliğinde yüzde 40'lık yaralanmış olma şartı olduğunu ve bu sebeple gazilik unvanını alamadıklarını belirtti. Polat konuşmasına, "Bizler askerliğimizi yaparken teröristlerle çatışmada yaralandık. 7 mermi yiyen gazi sayılmıyor, kalbinde kurşunla yaşayan gazi sayılmıyor. Gerekçeyse TSK'nın sağlık yönetmeliğinde diyor ki gazi sayılabilmeniz için yüzde 40'ın üzerinde yaralanmış olmanız lazım. İngiltere'de savaşta ölen atların bile heykeli dikiliyorken bizde gazilerimize sahip çıkılmıyor. Gaziliğimizi veren yok, sağlığımızı geri veren yok" diyerek devam etti.

'TARİH EFSANE BAŞKAN OLARAK YAZACAK'

Yapılan ziyarette konuşan Polat, Fatma Kaplan Hürriyet'in adaylığını desteklediklerini şu sözlerle belirtti:

"Buraya vekilimiz Fatma Kaplan Hürriyet'e destek için geldik. İzmit'e bir kadın elinin değmesi gerek. Parti ayrımı yapmıyoruz. Bizim mağduriyetimizi kim dile getirirse onun yanındayız. Bu yüzden vefa borcumuzu yerine getirmek için buradayız. Hürriyet'in yanındayız. Gün gelecek tarih efsane başkan olarak adını yazacak."

'MART'IN SONU BAHAR!'

TMSY Derneği eski Başkanı ve aynı zamanda Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı İstanbul yöneticilerinden Kadir Erhan Tuna, Fatma Kaplan Hürriyet sayesinde gazilik unvanını aldığını vurgulayarak şunları söyledi:

"Vekilimizle çıktığımız bu yolda 1 Ocak itibariyle yüzde doksan Fatma Kaplan Hürriyet sayesinde gazi unvanımı aldım.  Vekilimizden Allah razı olsun. Artık gururla 'ben bu ülkenin gazisiyim' diyebiliyorum. Ben artık farklı bir alanda da mücadele ediyorum. Türkiye Gaziler ve Şehitler Aileleri Vakfı İstanbul Şubesi olarak vekilimizin yanındayız. 'Mart'ın sonu bahar!' diyoruz. Vekilimizin çıktığı bu yolda sonuna kadar destekçisiyiz."

'BİZ BİR AİLE OLDUK'

Ziyaretin ev sahipliğini yapan Hürriyet, "Siz benim ailem gibisiniz. Çok kıymetlisiniz benim için. Elimden geldiği kadar mücadele ettim, başkan olduktan sonra da aynı mücadeleye devam edeceğiz. Daha çok güzel işler yapacağız. Ben bu zamana kadar inanmadığım hiçbir şeyi söylemedim. Sizler gazilik hakkınızı alacaksınız ve madalyanızı ben takacağım" dedi.

'ZEHİRLENMEK ÜZERELER'

CHP İzmit Belediye Başkan adayı Fatma Kaplan Hürriyet, kalbinde mermiyle yaşamasına rağmen gazilik unvanı verilmeyenlerin olduğunu belirterek gazilik unvanı alamayanların zehirlendiğine dikkat çekti. Hürriyet, "Vücutlarında taşıdıkları şarapnel ve kurşun parçaları sebebiyle yavaş yavaş zehirleniyorlar. Bu da doktor raporuyla sabitlendi. Mağduriyetleri daha da arttı. Büyük bir ayrımcılık var. Ülke için kim yara aldıysa aynı eşitlikle haklarını almaları lazım. 15 Temmuz'da yaralanan herkes gazi sayıldı. Helali hoş olsun elbette. Ama bu durum anayasal eşitliğe aykırı bir durumdur. Vatan için siper olan ve yüzde kırk gibi büyük bir oranda yaralanmış olmaları şartına takılmaları haksızlıktır. Vicdanı yüksek bir hukukçu olarak söylüyorum. Bu haksızlığın giderilmesi için görevim, sıfatım ne olursa olsun her zaman kardeşleri olarak yanlarındayım" şeklinde konuştu. Ekin EKEN

Dün 14:47 TSİ - Siyaset 491 Okunma

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Yorumlar

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Kadir Erhan Tuna - Öncelikle, Kocaeli gazetesine haber için sonsuz teşekkür ederim. Değerli Vekilimizi yaklaşık iki yıldır tanıyoruz Allah ondan razı olsun her zaman Terörle Mücadele Sırasında Yaralanıp Gazi Sayılmayan (tmsy.org) bu vatan evlatlarına gerek Meclis’te gerekse Meclis dışında destek oldu,sessiz çığlığımızın sesi oldu, bizlerde kendisine çıktığı bu yolda destek vermek için yanında olduk ve her daim yanında olacağımızı belirttik, Gazi dostu Fatma Kaplan HÜRRİYET yalnız değildir. Bu kardeşleri her zaman yanındadır. #martınsonubahar #gülümseizmithürriyet geliyor diyoruz. Saygı ve Sevgilerimle

Yanıtla . 6Beğen 13 Ocak 15:19

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