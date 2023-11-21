- Asayiş G:

Dükkan önünde kafasından vurulan 19 yaşındaki genç hayatını kaybetti!

Kartepe ilçesinde çalıştığı tatlıcı dükkanının girişinde tabancayla başından vurulan genç, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Olaya ilişkin gözaltına alınan 2 şüpheliden 1’i tutuklandı.

İhlas Haber Ajansı
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Dükkan önünde kafasından vurulan 19 yaşındaki genç hayatını kaybetti! mask
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Olay, dün saat 13.30 sıralarında Fatih Sultan Mehmet Mahallesi Ferah Sokak'ta bulunan tatlıcı dükkanında meydana geldi. Tatlıcı dükkanında çalışan Hasan Şen (19), iş yerinin girişinde tabancayla başından vuruldu. Şüpheli ise olay yerinden kaçtı. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan genç, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Hasan Şen, bugün tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.
Olaya ilişkin geniş çaplı inceleme başlatan polis ekipleri, İ.A. ve A.G’yi, Kartepe ilçesinde gözaltına aldı. Emniyette tamamlanan işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden A.G. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı, İ.A. ise tutuklandı.
# sağlık, Kartepe

- Asayiş

Muhabir  İhlas Haber Ajansı

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