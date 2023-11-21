Dükkan önünde kafasından vurulan 19 yaşındaki genç hayatını kaybetti!

Olay, dün saat 13.30 sıralarında Fatih Sultan Mehmet Mahallesi Ferah Sokak'ta bulunan tatlıcı dükkanında meydana geldi. Tatlıcı dükkanında çalışan Hasan Şen (19), iş yerinin girişinde tabancayla başından vuruldu. Şüpheli ise olay yerinden kaçtı. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan genç, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Hasan Şen, bugün tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.
Olaya ilişkin geniş çaplı inceleme başlatan polis ekipleri, İ.A. ve A.G’yi, Kartepe ilçesinde gözaltına aldı. Emniyette tamamlanan işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden A.G. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı, İ.A. ise tutuklandı.
Olay, dün saat 13.30 sıralarında Fatih Sultan Mehmet Mahallesi Ferah Sokak'ta bulunan tatlıcı dükkanında meydana geldi. Tatlıcı dükkanında çalışan Hasan Şen (19), iş yerinin girişinde tabancayla başından vuruldu. Şüpheli ise olay yerinden kaçtı. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan genç, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Hasan Şen, bugün tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.