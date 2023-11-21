Kocaeli Darıca'da 85 m² 3+1 dubleks daire icradan satılık

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2022/6845 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

TAŞINMAZIN

Özellikleri : Kocaeli ili Darıca ilçesi Darıca Mah. 190 ada, 8 parselde kayıtlı 600,00 m2 yüzölçümlü arsa nitelikli ana taşınmaz üzerindeki yapının 2+çatı katında yer alan 64/600 arsa paylı çatı piyesli 8 nolu bağımsız bölüm daire. Dairenin bulunduğu yapı Bodrum Kat + Zemin Kat + 2 adet Normal Kattan oluşan 3 katlı betonarme yapı şeklinde yapılmıştır. Dairenin bulunduğu katta 4 adet bağımsız bölüm bulunmaktadır. Projesinde yapılan incelemede;8 nolu bağımsız bölüm 3+1 nitelikli dubleks dairenin girişinde salon, 3 adet oda, mutfak, banyo, wc, duş, hol, 2 adet balkon ve teras alanı bulunmaktadır. Taşınmazın bulunduğu bina 6-10 yaş aralığındadır. 8 nolu bağımsız bölüm çatı piyesli dairenin net inşaat alanı 85,40 m2 brüt inşaat alanı 151,75 m2'dir. Yakın çevresinde konut türü yapılaşmalar vardır. Resmi dairelere, bankalara, okullara ve alışveriş merkezlerine yakın konumdadır. Çevresinde 3-4 katlı yoğun konut türü yapılar mevcuttur. D- 100 Karayoluna ve TEM Otoyoluna yakın konumdadır. Tüm Alt yapı ve Belediye hizmetlerinden faydalanmakta olup, ulaşım imkanları iyidir. Yapı 6-10 yaş aralığında olup, 3. sınıf (B) guru yapı sınıfındadır.

Adresi : Bağlarbaşı Mah Karagöz Sokak Ceylan Apt. Dış Kapı No :13 Darıca/ KOCAELİ

Yüzölçümü : 600,00 m2

Arsa Payı : 64/600

İmar Durumu :1/1000 ölçekli uygulama imar planında konut alanı lejantında yer aldığı 3 kat, TAKS:0:40 , K.A.K.S (Emsal) :1.20 imarlıdır.

Kıymeti : 1.763.251,00 TL

KDV Oranı : %1

Kaydındaki Şerhler: -

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 15/01/ 2024 - 14:28

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Bitiş Tarih ve Saati : 22/01/2024 - 14:28 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 07/02/2024 - 14:28

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Bitiş Tarih ve Saati : 14/02/2024 - 14:28

17/11/2023 (İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.