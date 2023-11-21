Kocaeli Gebze'de 1030 m² tarla ve üzerindeki binanın 1/31 hissesi icradan satılık

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2016/242 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

Kocaeli ili Gebze İlçesi, Hacıhalil Mah. 1057 Ada, 14 Parsel, tapu kayıt belgesine göre1.030,91 m2 yüz ölçümlü, Zeytinlik Tarla ve Bağ nitelikli taşınmazın 1/31 payı İlgili Belediyesinden gelen yazıya göre;Kocaeli Büyükşehir Belediye Meclisinin 12.07.2021 tarihli ve 347 sayılı kararı ile onaylanan 1/1000 ölçekli revizyon uygulama imar planına göre; Hacıhalil mahallesi, 1057 ada 14 nolu parsel; konut alanında kalmakta olup, ayrık nizam, 3 kat ve TAKS:0,40tır. Ayrıca jeolojik açıdan kısmen Yapı Yasaklı Alanda kalmaktadır. Bu konuda imar plan notlarının 2.2. maddesinde "İmar planında yapı yapılacak alanın bir kısmı jeolojik sakıncalı ve yapı yasaklı alan sınırında bir kısmı ise önlemli ya da uygun alanda kalan parsellerde yapılaşma afet ve acil durum yönetimi başkanlığınca onaylatılacak jeolojik­jeoteknik etüd raporu sonrası gerçekleştirilecek plan değişikliği sonrası yapılabilir. Ancak Jeolojik sakıncalı ve yapı yasaklı alanın tamamı yasal olan ön, yan ve arka bahçe çekme mesafelerinin içinde kalması durumunda alanda mevcut plan koşulları çerçevesinde yapılaşmaya müsaade edilecektir." ifadesi doğrultusunda hareket edilmesi gerekmekte olduğu ve taşınmaz üzerinde, Yapı ruhsatı ile iskân (Yapı Kullanma İzin) belgesinin olmadığı belirtilmiştir. Yapının 28.12.2018 tarih, UVTLB9P2 belge numaralı ve 863805 başvuru numaralı yapının tamamı adına 4954,10m2, 31 bağımsız bölüm için düzenlenmiş YAPI KAYIT BELGESİ mevcut olduğu görülmüştür.

Bina Bodrum + Zemin+5 Normal kattan oluşmaktadır. Betonarmedir. Binada inşai faaliyetler tamamen bitmiş ve kullanılır durumda olduğu görülmektedir. Yaklaşık 20-25 yıllık bina olduğu 650 m2 oturumlu, 5200,00 m2 inşaat alanlı, 31 adet daireden oluştuğu bodrum katın otopark olduğu tespit edilmiştir. Bina 1811 ve 1812 sokağı kesiştiği köşe başında yer almaktadır. Dr. Zeki Acar caddesine 100 mesafededir. . Söz konusu binanın tahminen 20-25 yıllık olduğu tahmin edilmektedir. Konum itibariyle; Gebze şehir merkezine, TÜBİTAK ile fabrikalara yakın konumdadır. Çevresinde yoğun olarak konut ve işyeri türü yapılar mevcuttur. Bu taşınmaz, tüm belediye hizmetlerinden yararlanmakta olup, ulaşım imkânları iyidir. Tatlıkuyu vadisine yaklaşık yürüme mesafededir. Etrafında park okul gibi sosyal alanlar mevcuttur. Yapının ruhsatlı ve iskânlı olmaması, yapı kayıt belgeli olması, kat irtifakının ve kat mülkiyetinin kurulmamış olması, hisseli olması ve güncel imar durumunun 3 kat olması olumsuz özellikleridir.

Adresi : Kocaeli İli Gebze İlçesi Hacıhalil Mah. 1057 Ada 14 Parsel 1811 İle 1812 Sokağın Kesişiminde Gebze / KOCAELİ

Kıymeti : 950.806,77 TL

KDV Oranı : %20

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibi

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 02/01/ 2024 - 10:20

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Bitiş Tarih ve Saati : 09/01/2024 - 10:20 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 25/01/2024 - 10:20

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Bitiş Tarih ve Saati : 01/02/2024 - 10:20

16/11/2023 (İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.