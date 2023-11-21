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İYİ Parti'de Turan'ın yerine Dilmen geldi!

Ufuk Turan’ın Belediye Meclis Üyeliği aday adaylığı nedeniyle görevinden ayrılmasıyla birlikte İl Başkan Vekili Kaan Dilmen Teşkilatlardan Sorumlu İl Başkan Yardımcılığı görevine getirildi.

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İYİ Parti'de Turan'ın yerine Dilmen geldi! mask

İYİ Parti Kocaeli İl Başkanı Nusret Acur’un başkanlığında bu akşam gerçekleştirilen İl Yönetim toplantısında Teşkilatlardan Sorumlu İl Başkan Yardımcısı Ufuk Turan’ın Belediye Meclis Üyeliği aday adaylığı nedeniyle görevinden ayrılmasıyla birlikte İl Başkan Vekili Kaan Dilmen Teşkilatlardan Sorumlu İl Başkan Yardımcılığı görevine getirildi.
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