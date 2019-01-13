Bozkurt Uslu, Genel Merkezi dinlemedi

İYİ Parti ve CHP ittifakı kapsamında, İYİ Partililer Körfez’in kendilerine bırakılmasını istemiş ancak CHP Bozkurt Uslu’yu aday ilan etmişti. İttifak kapsamında Uslu’nun adaylıktan çekileceği iddia edildi. Bu iddia CHP’yi karıştırırken Bozkurt Uslu, bugün Tütün Çiftlik Kültür Merkez’ inde aday tanıtım toplantısını, Genel Merkez tarafından iptal edilmesi istenmesine rağmen düzenledi.Meşalelerle karşılanan CHP Körfez İlçe Başkanı Bozkurt Uslu’ ya partililer tarafından yoğun destek gördü.
YOĞUN KATILIM
Körfez Tütünçiftlik Kültür merkezinde düzenlenen toplantıya CHP İl Başkan Yardımcısı Selim Yıldız, İl Sekreteri Hüseyin Acurman, Kadın Kolları Başkanı Songül Kaya, Gençlik Kolları Başkanı Emre Andız, CHP Derince Belediye Başkan Adayı Sertif Gökçe, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan aday adayı Keramettin Gençtürk, İzmit ilçe eski Başkanı Selman Yıldırım, Değirmendere eski Belediye Başkanı Ertuğrul Akalın, CHP Dilovası İlçe Başkanı Kerem Aydemir, CHP Derince İlçe Başkanı Nihat Değer, Alevi Kültür Dernekleri Kocaeli Başkanı Birol Sağlamve çok sayıda davetli katıldı.
BAŞARISIZ OLACAK İTTİFAKIN SORUMLUSU OLMAYIZ
Aday tanıtım toplantısında ilk olarak konuşan CHP Körfez İlçe Başkanı Cavit Dağdeviren, "Kötü bir süreçten geçiyoruz. Ama bu süreci lehine çevirmek bizim elimizde. Bizim kararlılığımızla kötü sürecin düzeleceğini gösterdik. İttifakı önemsiyoruz. İttifak olacaksa koşulları doğru yaratılmalı. İttifakı saygıyla karşıladık. Seçimi kazanan en yakın ilçelerden biri Körfez ilçelidir. İttifak olmalı ama doğru kararlar ile yapılmalı. Biz diyoruz ki bizim kendimize güvenimiz var. Halkımızda güvenimiz var. Onlar bize diyorlar ki bu dönem CHP’ ye oy vereceğiz. Bizim amacımız Partimizin bayrağını yükseltmektir.Başarısız olacak bir ittifakın sorumlusu olmak istemiyoruz. Bu kervan yola çıktı, bu kervana katılmak isteyen herkesi yanımızda bekliyoruz” dedi
HİÇ ŞÜPHEM YOK
İlçe Başkanı Cavit Dağdeviren’ in ardından konuşan CHP Körfez Belediye Başkan adayı Bozkurt Uslu, "Elimizi taşın altına koymamız gerekiyordu. Bizi çok zor günler bekliyor. Önümüzdeki seçimleri çok önemsiyoruz. Ben bu sorumlulukta büyüğüm yerlere borcumu ödemeye geldim. Halkımızda bize inanıyor. Çıktığım bu yolda örgütüm, bütünüyle bana her zaman destek verdi ve inandılar. Genel Başkanım ve PM bana inandı ve adaylığını bana verdi. Bundan gurur duyuyorum. Ancak ittifakın süreci önemli. Biz bir çok toplantı yaparak bugüne ulaştık. Ben sizi temsil edeceğim bundan hiç şüphem yok. İttifakı koruyarak ben sizi temsil edeceğim. Genel merkezimize bunları anlatacağız.
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Yorumlar
(6 )
Kenan - Git otur yerine kendini ne zannediyorsun. Kendini dev aynasında görüyorsun. Ama yaninda ki şakşakcilari geç özür dile.Genel merkezin sozunu dinle sana yedirmezler oyları bölme. sana mı kaldı git bağımsız adaylığını ilan etl gör becerini
Seyfullah Kaya - Dağdeviren denen kışkırtıcı, sırf Belediye Meclis Üyesi olmak için ortalığı karıştırıyorsun...Sana yazıklar olsun...Sayın Bozkurt ittifak politikasına lütfen uyunuz. Diretmek size bişi kazandırmaz, kazanan akp olur...
Beyin Takımı - CHP KÖRFEZ YÖNETİMİ YILLARDIR NEYE HİZMET ETTİĞİ BELLİ OLMAYAN VASIFSIZ İNSANLARLA DOLDU SENELERDİR ÜYELER BİR BİR PARTİDEN UZAKLAŞIYOR BABALARININ ÇIFTLİGİNE CEVİRDİLER PARTIYI AMAÇLARI VE GİTTİĞI YOL MEÇHUL BOZKURT USLUYU AYRI KEFEYE KOYARAK KONUŞUYORUM AMA HAREKET ETTİĞI INSANLARIN BUYUK COGUNLUGU KESINLIKLE PARTI KAPISINDAN ICERI DAHI GIRMEYI HAKETMIYORLAR CHP NIN YONETIMI DUZELTEMEDEN ADAY CIKARMASI ZATEN HEZIMET NEDENI BOZKURY USLUYU BEDAVADAN ITIBARSIZLASTIRMA POLITIKASI UYGULATIYORLAR ITTIFAK SU DURUMDA EN MANTIKLI HAREKETTI AMA KENDILERNI BIR SEY YAPIYOR ZANNEDEN CAKMA PARTI YONETICILERI SAYESINDE YINE AYNI HEZIMET YASANACAK HAYIRLISI OLSUN
Cem Andaç - Boş hayaller kurmayın son seçimde kaçıncı oldunuz aradaki oy farkı kapanmaz genel merkez ertele diyor ortaya çıkan tabloya bak yazık
Hediye - chp körfezi akpye vermek istemiyorsa gerekeni yapsınlar iyi partiyi desteklesinler. Bunlarıda chp genel merkezi görevden almalı.
Erol Demirbek - İYİ YAPMIŞ . CHP YÖNETİMİNİN HESAPLARI GERÇEKÇİ DEĞİL.
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