Murat Yıldız, aday adaylığını açıkladı

MÜSİAD Yönetim Kurulu Üyesi olan İnşaat Mühendisi Murat Yıldız, resmi başvurusunu yaparak AKP'den Kartepe Belediye Başkan aday adayı olduğunu açıkladı. Yoğun bir katılımla adaylık başvurusunu gerçekleştiren genç başkan aday adayı Yıldız yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi;

İÇİMİZ KAN AĞLIYOR

"Değerli arkadaşlar acı günler yaşıyoruz. Gazze’de yaşananlar hepimizin yüreğini burkuyor. Tüm Filistin’de şehit olan kardeşlerimize Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum.

AK PARTİ DEMEK, BELEDİYECİLİK DEMEK

Kıymetli hazirun, yerel seçim atmosferine girmiş bulunmaktayız. Ülkemizde, şehrimizde ve ilçemizde bu süreç iyiden iyiye hissediliyor. Belediyecilik demek AK Parti demek. Önümüzdeki dönemde de yine bu kutlu çatı altından çıkan kadrolar Kartepemiz’e damgasını vuracaktır.

BAŞVURUMU YAPMIŞ BULUNMAKTAYIM

Bu gündem vesilesiyle bugün siz değerli hazirun karşısında buradan ilan etmek istiyorum. Önümüzdeki yerel seçimlerde Mart 2024’de yapılacak mahalli idareler seçimlerinde, AK Parti Kartepe Belediye Başkan Aday Adaylığı Başvurumu yapmış bulunmaktayım.

DESTEK BEKLİYORUM

Hakkımızda hayırlısı neyse onun olmasını Yüce Allah’tan niyaz ediyorum. Siz değerli hazirundan destek bekliyorum. Bir değil biz anlayışıyla hepberaber elele bu süreci geçirmek ve Allah’ın izniyle muvaffak olmak istiyorum. Bu vesile ile herbirinizi en içten sevgi ve saygılarımla selamlıyorum. Buraya kadar gelip desteğinizi, ilginizi, takdirinizi ve sevginizi eksik etmediğiniz için, her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum."

MURAT YILDIZ KİMDİR

1977 Kocaeli Doğumlu. Kocaeli Üniversitesi İnşaat Mühendisliği mezunu. Yurt dışı ve yurt içinde çeşitli projelerde mühendis olarak çalıştı. 2007 yılında Kocaeli’de kurduğu Yıldız Mühendislik firması ile “İnşaat Taahhüt, Mühendislik ve Proje Tasarım” konularında faaliyet göstermekte. Kocaeli İnşaat Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Üyeliği, Genç Kartepeliler Derneği Başkanlığı, Kartepe Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma Derneği Mütevelli Heyeti Üyeliği, Kartepe Kızılay Derneği Yönetim Kurulu Üyeliği, Kocaeli İlim Yayma Cemiyeti Üyeliği, MÜSİAD Kocaeli İl Yönetim Kurulu Üyeliği gibi bir çok STK’da aktif olarak görev aldı.AK Parti 1. ve 2. Dönem Siyaset Akademisi Eğitimi aldı. 2014 Yerel Seçimlerinde AKP Kartepe proje grubu çalışma ekibinde aktif görev aldı. Evli 2 çocuk babası.