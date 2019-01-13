AKP Kartepe'de Kocaman'a tepki

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün ilimize gelerek 12 ilçenin başkan adayını açıkladı. AKP’nin Kartepe’de eski ilçe başkanı Mustafa Kocaman’ı belediye başkan adayı olarak göstermesinin ardından, siyasi kulisler de oldukça hareketlendi. Kartepe’de Kocaman’ın açıklanması AKP Kartepe Belediye Başkan aday adayı olan Şükrü Karabalık’ı seven kesimi oldukça rahatsız etti.
PARTİLİLER KOCAMAN'A TEPKİLİ
AKP’nin Kocaman’ı aday göstermesine sevinmeyen partililerin, Şükrü Karabalık’a başka bir siyasi partiden aday ol baskısı yaptıkları iddia edildi. Öte yandan Saadet Partisi Kartepe Teşkilatı’nın da Karabalık’ı aday çıkartmak için kulis yaptığı öğrenildi. Bazı partililerin, Karabalık’ın herhangi bir partiden aday olmaması durumunda ise, “Oyumuzu evinde oturan adam yerine, CHP’ye veririz daha iyi” diyerek tepkili oldukları iddia edildi. Selin BECER
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Yorumlar
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Yusuf Güneş - Halkın tercihini hiçe sayanlar gün gelir hiç olurlar
Tabikide Şükrü karabalık
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