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Dün 16:25 TSİ- Siyaset G: Dün 16:33 TSİ

AKP Kartepe'de Kocaman'a tepki

AKP Kartepe Belediye Başkan Adayı olarak eski İlçe Başkanı Mustafa Kocaman’ı açıklanması bazı partililer tarafından tepkiyle karşılandı. Öte yandan Şükrü Karabalık’ın sevenleri, Karabalık’a başka bir siyasi partiden aday ol baskısı yaptıkları iddia edildi.

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Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün ilimize gelerek 12 ilçenin başkan adayını açıkladı. AKP’nin Kartepe’de eski ilçe başkanı Mustafa Kocaman’ı belediye başkan adayı olarak göstermesinin ardından, siyasi kulisler de oldukça hareketlendi. Kartepe’de Kocaman’ın açıklanması AKP Kartepe Belediye Başkan aday adayı olan Şükrü Karabalık’ı seven kesimi oldukça rahatsız etti.

PARTİLİLER KOCAMAN'A TEPKİLİ

AKP’nin Kocaman’ı aday göstermesine sevinmeyen partililerin, Şükrü Karabalık’a başka bir siyasi partiden aday ol baskısı yaptıkları iddia edildi. Öte yandan Saadet Partisi Kartepe Teşkilatı’nın da Karabalık’ı aday çıkartmak için kulis yaptığı öğrenildi. Bazı partililerin, Karabalık’ın herhangi bir partiden aday olmaması durumunda ise, “Oyumuzu evinde oturan adam yerine, CHP’ye veririz daha iyi” diyerek tepkili oldukları iddia edildi. Selin BECER

Dün 16:25 TSİ - Siyaset 3276 Okunma

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Yorumlar

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Yusuf Güneş - Halkın tercihini hiçe sayanlar gün gelir hiç olurlar

Tabikide Şükrü karabalık

Yanıtla . 1Beğen 13 Ocak 17:49

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumcular kendi özgür iradesi ile yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başlarına üstlenmektedirler.

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