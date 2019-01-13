İzmit’te Yenişehir Mahallesi, Yavuz Selim Camisi yanı trafiğe kapalı sokakta çocuklar güven içinde oyunlarını oynayabilmenin mutluluğunu yaşıyorlar. Kocaeli’de ilk olan sokakta mini futbol, mini basketbol, seksek, köşe kapmaca, yakan top, dokuztaş, kale yakan top, istop gibi geleneksel çocuk oyunlarının yanı sıra satranç ve mini bisiklet eğitim pisti de bulunuyor. Çocuklar burada sorumlu öğretmen eşliğinde bisiklete biniyorlar, oyunlar oynuyorlar, enerjilerini kendilerine özel sokaklarında oynayarak atıyorlar. Yetkililer geçen bir yıl içinde oyun sokağından 5 bin 366 çocuğun yararlandığını söylediler.
Dün 16:34 TSİ- Gündem Güncelleme: Dün 16:35 TSİ
Oyun sokağında çocuklar güvende
İzmit Belediyesi tarafından trafiğe kapalı bir sokak, çocuklar için özel oyun sokağı olarak hazırlandı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz