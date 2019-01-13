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Dün 16:35 TSİ- Ekonomi G: Dün 16:36 TSİ

İzmit’te binlerce iş yeri denetlendi

İzmit Belediyesi Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü tarafından geçen bir yıl içinde 11 bin 227 iş yerinin denetlendiği açıklandı.

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İzmit Belediyesi tarafından yapılan denetimlerde, ruhsat, temizlik, hijyen konularında kontrol yapıldığı kaydedildi. Yapılan denetimlerde aralarında kahvehane, market, büfe, lokanta, pansiyon, gibi iş yerlerinin bulunduğu 23 yer mühürlenerek ticaretten men edildi. Yetkililer, 2018 yılı içinde 865 yeni ruhsat verildiğini 128 iş yerinin ruhsatının da iptal edildiğini söyledi. Verilen yeni ruhsatlar sonucunda belediyenin kasasına 1 milyon 410 bin lira para girdiği da ifade edildi.

Dün 16:35 TSİ İHA Kocaeli- Ekonomi 91 Okunma

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