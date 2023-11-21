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İşçiler ölümden kıl payı kurtuldu

Gebze ilçesinde seyir halindeki servis minibüsü alev topuna döndü. Araçta bulunan işçiler ölümden kıl payı kurtuldu.

İhlas Haber Ajansı
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İşçiler ölümden kıl payı kurtuldu mask
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Olay, Gebze ilçesi Muallimköy Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halindeki servis minibüsü, işçi indirdiği esnada alev topuna döndü. Diğer yolcular can havliyle kendini dışarı atarken 112 Çağrı Merkezine haber verildi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri alevlere müdahale etti. Ekiplerin müdahalesi ile yangın söndürülürken araç hurdaya döndü. İşçilerin yara almaması büyük faciayı önledi.
Olay sebebiyle trafikte aksamalar meydana gelirken polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.
# büyük, sağlık, Araç

- Asayiş

Muhabir  İhlas Haber Ajansı

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