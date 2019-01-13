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AKP'li Sibel Gönül'den MHP'li Köse'ye ziyaret

AKP İzmit Belediye Başkan Adayı Azize Sibel Gönül, MHP eski Milletvekili Kemal Köse'yi ziyaret etti.

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AKP İzmit Belediye Başkan Adayı Azize Sibel Gönül, MHP eski Milletvekili Kemal Köse'yi Bekirdere bölgesinde ziyaret etti. Gönül, Köse ile birlikte 31 Mart 2019 yerel seçimleri için bilgi alışverişinde bulundu. Selin BECER

Dün 17:00 TSİ - Siyaset 1107 Okunma

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