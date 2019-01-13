AKP'li Sibel Gönül'den MHP'li Köse'ye ziyaret

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AKP İzmit Belediye Başkan Adayı Azize Sibel Gönül, MHP eski Milletvekili Kemal Köse'yi Bekirdere bölgesinde ziyaret etti. Gönül, Köse ile birlikte 31 Mart 2019 yerel seçimleri için bilgi alışverişinde bulundu. Selin BECER