AKP İzmit Belediye Başkan Adayı Azize Sibel Gönül, MHP eski Milletvekili Kemal Köse'yi Bekirdere bölgesinde ziyaret etti. Gönül, Köse ile birlikte 31 Mart 2019 yerel seçimleri için bilgi alışverişinde bulundu. Selin BECER
Dün 17:00 TSİ- Siyaset Güncelleme: Dün 17:25 TSİ
AKP'li Sibel Gönül'den MHP'li Köse'ye ziyaret
AKP İzmit Belediye Başkan Adayı Azize Sibel Gönül, MHP eski Milletvekili Kemal Köse'yi ziyaret etti.
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Dün 17:00 TSİ - Siyaset 1107 Okunma
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz